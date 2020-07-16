Баскова и Ивлееву окрестили алкоголиками после зажигательных плясок

Москва, 16 июля. Певец Николай Басков удивил поклонников неожиданным танцевальным дуэтом с блогером Настей Ивлеевой. Подписчики «золотого голоса России» назвали звезд алкоголиками.

Басков и Ивлеева станцевали на камеру под новый хит Баскова «Девочка космос». 43-летний певец и 29-летняя телеведущая синхронно повторяли движения, напоминающие распитие напитков, а в конце ролика подняли воображаемые бокалы и обнялись.

Подписчики певца неоднозначно отреагировали на коллаборацию звезд. Одни отметили, что Басков остается энергичным и молодым, несмотря на солидный возраст.

Другие же окрестили Баскова и Ивлееву «алкоголиками» и заявили, что отпишутся от певца после такого дуэта. Басков не растерялся и ответил недовольным его творчеством, что они могут отписываться. Кроме того, некоторые пользователи напомнили певцу, что якобы он слишком стар для таких танцев.

«Городские алкоголики», — написал 180918jd.

«Николаша, сколько тебе годиков», — напомнила nataliya09051972.

Ранее Басков решил стать законодателем мод. Он надел полосатый костюм с белой футболкой под горло. Причем фоном для нового «лука» стал сарай в какой-то захолустной деревушке. К фото, опубликованному в Instagram, певец сделал такую же несерьезную подпись.