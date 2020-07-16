Рига осознала катастрофические последствия транзитного противостояния с Россией

Рига, 16 июля. Транзитное противостояние России с прибалтийскими республиками оборачивается для Латвии катастрофическими последствиями. Теперь республика должна поддерживать финансово некогда успешную железнодорожную компанию Latvijas dzelzceļš, пишет BALTNEWS.

Рига вынуждена содержать Латвийскую железную дорогу, поскольку уход российских грузов поставил компанию в сложное финансовое положение. Директор департамента транзитной политики Минсообщения Андрис Малдупс признал, что альтернативы российским объемам грузов нет, и призвал смириться с таким развитием ситуации.

Бывший министр транспорта Латвии Анрийс Матисс подчеркнул, что никто не предвидел такого краха. При этом, по его мнению, причина кризиса компании кроется в фатальных ошибках менеджеров Латвийской железной дороги и развитии транзитного противостояния с РФ.

«Latvijas dzelzceļš вместо того, чтобы приносить средства в государственный бюджет, сама нуждается во вложениях», — указал источник издания.

Ситуацию, как полагают эксперты, может усугубить активное избавление компании от активов. Дело в том, что это еще сильнее ударит по транзитному потенциалу организации.