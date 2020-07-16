Названы сроки завершения второй фазы испытаний российской вакцины от COVID-19

Москва, 16 июля. Первая фаза испытаний вакцины от коронавируса, которую разработали в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, прошла успешно, а вторая завершится 3 августа. Сроки назвал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, в России в нынешнем году произведут 30 миллионов доз препарата от COVID-19. При необходимости это число увеличат до 50 миллионов.

«Полностью вакцинация россиян может быть завершена в начале следующего года», — уточнил Дмитриев.

Что касается всего мира, то, по словам главы фонда, до конца 2020 года планируют произвести порядка 200 миллионов доз. По прогнозам, в 2021 году это число достигнет трех миллиардов.

«Это не только российская вакцина, это также вакцина Оксфордского университета и китайская вакцина», — объяснил он.

РФПИ в настоящее время ведет переговоры о производстве российского препарата от COVID-19 в Саудовской Аравии. Обсуждается также вопрос проведения в этой стране третьей фазы клинических испытаний.

Как напоминает «ФедералПресс», ранее Сеченовский университет сообщил о завершении клинических испытаний российской вакцины от коронавируса. Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил, что после приема препарата чувствует себя прекрасно. По его словам, никаких побочных эффектов не наблюдается.

По последним данным, число жертв коронавирусной инфекции в мире достигло отметки в 588 тысяч человек. В целом, с начала пандемии зафиксировано свыше 13 миллионов случаев COVID-19. 752 тысячи из них приходятся на Россию.