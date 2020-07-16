Лукашенко рассказал, как витебский губернатор вылечился от COVID-19 с помощью косы

Минск, 16 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как губернатор Витебской области Николай Шерстенев излечился от COVID-19 с помощью косы.

«Я у Николая спрашивал, как он боролся. Он говорит: брал косу, шел косить.Каждое утро занимался этими физическими нагрузками и очень быстро восстановился», — рассказал Лукашенко местным СМИ.

Случай Шерстенева, по мнению Лукашенко, подтверждает высказанную им ранее мысль о том, что «трактор всех вылечит».Об этом белорусский лидер говорил еще в начале эпидемии. Тогда же политик выступил против введение режима нерабочих дней и соблюдения всеми самоизоляции.

«Ни в коем случае нельзя было останавливать посевную кампанию, ибо голодали бы сейчас, нечего было бы убирать. Тем более год хороший», — добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что во время распространения коронавируса нужно наоборот как можно больше проводить времени на свежем воздухе.

С начала пандемии в Белоруссии было зафиксировано 65 443 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 56 379 человек выздоровели, 480 человек скончались. 15 июля республика отменили требование об обязательном двухнедельном карантине для россиян, приезжающих в страну.