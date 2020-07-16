МИД Польши назвал актом дезинформации России розыгрыш Дуды Вованом и Лексусом

Варшава, 16 июля. Розыгрыш Лексуса и Вована, которые позвонили президенту Польшу Анджею Дуде от имени генсека ООН Антониу Гутерреша, мог быть «актом дезинформации со стороны России», заявил министр иностранных дел республики Яцек Чапутович в эфире Polskie Radio.

По словам министра, целью звонка могло быть ухудшение отношений Варшавы и Киева.

«На это указывают вопросы, которые задавались президенту Анджею Дуде. Но я хочу сразу сказать, что его ответы были правильными, они не подвергли Польшу риску каких-либо недоразумений в отношениях с каким-либо государством», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Чапутович также сообщил о расследовании данного инцидента. По его словам, им занимаются спецслужбы и МИД Польши, указал «Взгляд».

Популярные российские пранкеры Вован и Лексус позвонили Дуде, представившись Гутеррешем, напомнил «АиФ». Говоря о коронавирусе, глава государства не исключил, что главным источником распространения опасной инфекции могла стать Украина. Более того, стороны затронули вопрос о попавших в состав Украины польских городах. «Гутерреш» предложил Дуде вернуть Львов и другие города, которые ранее были польскими, на что президент Польши ответил категорическим отказом.