Эксперт предупредил о возможности развала США сепаратистами из Техаса и Калифорнии

Москва, 16 июля. США, считавшиеся организаторами так называемых цветных революций, сейчас сами столкнулись с крупным внутренним кризисом, угрожающим целостности страны. Об этом заявил ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, доктор политических наук Александр Фролов.

Эксперт прокомментировал беспорядки в Соединенных Штатах Америки, которые возникли после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания сотрудниками полиции. Он заметил, что США фактически оказались на месте тех стран, где ранее были устроены «майданы».

По словам политолога, Вашингтон все больше рискует потерять управление страной из-за полной деморализации полиции. Сотрудники внутренних органов уже отказываются выполнять свои должностные обязанности и обеспечивать безопасность граждан, опасаясь за свою жизнь.

«Мы наблюдаем, как ведущая мировая держава, подобно мифическому Самсону, утрачивает внутреннюю силу. США, испытавшие удовольствие от распада «империи СССР», ныне оказываются на его месте», – заметил эксперт.

Фролов также рассказал о политическом аспекте беспорядков, вспыхнувших во многих американских городах. Он заметил, что представители Демократической партии США, поддержав протестующих в надежде заработать дополнительные политические очки перед выборами, сильно просчитались.

«На определенном этапе возникнут новые лидеры протестного движения, они оглянутся на демократов и скажут: «А вы, собственно говоря, кто такие? И не пора ли вам уйти в сторону, встать перед нами на колени?». Нынешнее руководство Демпартии слабее и беспомощнее всех предыдущих; оказавшись в критической ситуации, оно еще стало рубить сук, на котором сидит», – объяснил политический эксперт.

Кроме того, Фролов заметил, что этот кризис может привести к серьезным политическим последствиям вплоть до развала США. Протестные акции могут перерасти в формирование неких группировок в некоторых штатах, которые способны организовать захват власти и объявить о независимости от Вашингтона. По словам эксперта, к сепаратистскому бунту готовы такие штаты, как Техас и Калифорния.

«Если беспорядки достигнут некой критической точки бифуркации, то некоторые наиболее богатые штаты (Техас, Калифорния) могут возглавить движение сепаратизма, поскольку в рамках отдельного штата гораздо легче навести порядок, нежели по всей стране», – предупредил о такой возможности Фролов.

Ранее израильский политический эксперт Яков Кедми заявил, что беспорядки, вспыхнувшие в американских городах, способны серьезно ослабить международный авторитет Вашингтона, а также отрицательно отразиться на влиянии США на мировой арене.