В Госдуме прокомментировали идею о штрафах для шумных соседей

Москва, 16 июля. Депутат Госдумы Сергей Пахомов выразил мнение, что обсуждать размер штрафа для нарушающих тишину жителей многоквартирных домов пока рано. Он согласился, что регулировать поведение соседствующих граждан нужно, но отметил, что эта тема дискуссионная.

Одной из главных проблем этого вопроса Пахомов назвал способы фиксации шума. Он напомнил, что зачастую правоохранители приезжают на жалобы соседей, когда в «громкой» квартире уже спокойно.

«На сегодняшний день абсолютно четкого ответа, как зафиксировать это, не дано. Пока очень много вопросов правоприменения. Когда на них найдут ответы, можно обсуждать величину и масштабы наказания», — сказал депутат в комментарии для «360».

По мнению парламентария, за скорое принятие решения, вероятнее всего, выступят те, кто оказывался в такой ситуации. Но он не готов оценить, насколько необходимо и адекватно сегодня вводить денежные санкции против шумных жильцов.

«Но порядок наводить надо. <…> На сегодняшний день единого подхода в целом не существует. Это региональные полномочия. И каждый регион сам для себя принимает решение о том, насколько необходимо жестко подходить к вопросам тишины. Надо установить хотя бы общие рамки», — предложил он.

Тему увеличения штрафов Пахомов назвал дискуссионной и заверил, что в Госдуме ее обязательно обсудят. Он также обратил внимание, что инициаторы введения санкций больше «говорят о вечеринках, чем о шуме от соседей».

Депутат положительно оценил отдельные региональные особенности, которые хорошо сработали в стране в период связанных с коронавирусом ограничений.

«Некоторые территории, например, Московская область, достаточно четко ввели границы дозволенного. Работы и все, что связано с шумом, можно было производить только в определенные часы. И особых жалоб в комитете не зафиксировали», — отметил Пахомов.

Ранее один из авторов документа, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал «Парламентской газете», что для злостных нарушителей тишины и других правил поведения в многоквартирном доме могут ввести штрафы от 3-х до 10 тысяч рублей, но многие эксперты уверены, что планку стоит поднять до 50 тысяч.

Член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева, как и Пахомов, отметила, что будет трудно доказать, что соседи шумят громче положенного, пишет НСН. Она напомнила, что у каждого российского субъекта есть свой «закон о тишине», и его жесткость компенсируется крайне сложностью его исполнения.