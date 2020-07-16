Назван основной признак осложнений от коронавируса

Москва, 16 июля. Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19. Отмечается, что исследователи изучили историю болезни 50 пациентов с коронавирусом. Больные поступали с различными симптомами: от небольшого кашля до тяжелой дыхательной недостаточности, из-за которой врачи были вынуждены подключить пациента к аппарату ИВЛ.

Как пишет издание Science, учеными были проанализированы кровь, ткани, иммунные клетки и другие биоматериалы. Эксперты пришли к выводу, что общим признаком людей с осложнениями является дефицит ответа интерферона и усиленное воспаление.

Как уточнили специалисты, у тяжелобольных пациентов наблюдался недостаток интерферонов первого типа. Они используются иммунной системой для борьбы с вирусом. Их выработка замедляет развитие коронавирусной инфекции.

Ранее Роспотребнадзор оценил популяционный иммунитет к коронавирусу в РФ. Глава ведомства Анна Попова обратила внимание на то, что в РФ наблюдается низкая доля заболеваемости коронавирусом в тяжелой форме — около 3%. В апреле доля тяжелых случаев коронавируса составляла 5,6%.

Попова рассказала, что Роспотребнадзор проводит масштабное популяционное исследование на иммунитет в 23 субъектах РФ. Кроме того, она отметила высокий спрос на российские тест-системы ― они были переданы в 32 страны.

В ходе заседания министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания одной из вакцин от коронавируса планируется завершить в течение двух недель.