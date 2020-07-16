Как похудеть на 10 кг за месяц: общие рекомендации и варианты диет

Похудеть на 10 кг за месяц без вреда для здоровья — задача выполнимая. При этом совершенно необязательно изнурять себя строгими диетами. Соблюдение основных принципов правильного питания и умеренные физические нагрузки быстро приведут к заветной цели.

Изменение пищевых привычек — главная «жертва», на которую придется пойти ради красивой фигуры. Задаваясь вопросом, как похудеть на 10 кг, многие ошибочно полагают, что им предстоит жить на одной воде, и никак не могут решиться взять себя в руки и начать худеть. Но не так страшен черт, как его малюют. Врачи-диетологи выступают против строгих ограничений, которые зачастую дают прямо противоположный ожидаемому результат.

Здоровая пища и режим дня — главные составляющие успеха. Разберемся, каких правил нужно придерживаться, чтобы привести себя в форму и улучшить самочувствие.

Что мешает худеть

То, с какой скоростью будут уходить лишние килограммы, зависит не только от нашего желания и прилагаемых усилий, но и от независящих от нас факторов:

Возраст. Известно, что у молодых людей метаболизм быстрее. После 30 лет процесс замедляется, и вес уходит не столь охотно.

Известно, что у молодых людей метаболизм быстрее. После 30 лет процесс замедляется, и вес уходит не столь охотно. Пол. Женщинам худеется сложнее.

Женщинам худеется сложнее. Хронические заболевания. Перед тем как садиться на диету, желательно проконсультироваться со специалистом относительно состояния здоровья и сдать хотя бы обязательный минимум анализов, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.

Всё перечисленное может несколько осложнить путь к успеху, но при соблюдении базовых правил здорового образа жизни результат не заставит себя ждать.

Худеем правильно

Чтобы похудеть за месяц на 10 кг, придется пересмотреть не только свое питание, но и режим дня. Диетологи дают следующие рекомендации для желающих расстаться с ненавистными жировыми отложениями:

Пить больше чистой негазированной воды. Суточный объем должен составлять не менее двух литров без учета супов, чая, кофе и прочих жидкостей. Больше спать и раньше ложиться. Дело в том, что в первую фазу сна наиболее активно вырабатывается гормон мелатонин, который способствует похудению. Свести к минимуму или вовсе отказаться от соли и сахара. Не курить и не употреблять алкогольные напитки. Доказано, что никотин и спиртное замедляют метаболизм. Питаться часто, но маленькими порциями (не более 200 г). Совет не есть после шести вечера помогает многим, но сейчас считается устаревшим. Последний прием пищи должен состояться не позднее, чем за три часа до отхода ко сну. Исключением может стать стакан нежирного кефира на ночь. Заниматься спортом. Не обязательно покупать абонемент в тренажерный зал — тренироваться можно и дома, выбрав любой понравившийся комплекс упражнений. Очень полезны пробежки или прогулки на свежем воздухе. Не голодать. Жесткие экспресс-диеты дают быстрый, но краткосрочный результат. Ухаживать за кожей. Большая потеря веса неизбежно скажется на ее состоянии. Чтобы избежать появления растяжек, рекомендуется делать домашние обертывания, самомассаж и принимать контрастный душ. Эти процедуры также отлично помогают в борьбе с целлюлитом.

Что съесть, чтобы похудеть

Этим вопросом задается, пожалуй, каждый худеющий. В список разрешенных продуктов, как правило, входят:

творог и другие кисломолочные продукты без добавок;

яйца;

рыба;

нежирные сорта мяса (курица, индейка, говядина);

некрахмалистые овощи;

цельнозерновой хлеб;

небольшое количество фруктов.

Под запретом:

алкоголь;

сладости;

мучные изделия;

сахар;

картофель, свекла;

майонез и любые соусы на его основе;

фаст-фуд;

копчености.

Ваше примерное меню на день будет выглядеть следующим образом:

Завтрак:

кусочек хлеба из муки грубого помола;

вареное яйцо;

ломтик авокадо;

кофе или чай без сахара.

Второй завтрак:

творог;

яблоко.

Обед:

куриный бульон;

овощной салат;

филе грудки.

Полдник:

фруктовый салат

Ужин:

рыба, приготовленная на пару с овощами.

Как видите, чтобы за месяц похудеть на 10 кг, голодать не придётся. Ваш рацион будет сбалансированным, а блюда вкусными и разнообразными. Главное – помните о размере порций, занимайтесь спортом и пейте больше воды.