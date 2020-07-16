Мист для лица. Что это такое и как его использовать

Есть такие косметические средства, которые вызывают больше вопросов, чем понимания. И к мистам это относится в первую очередь. Что такое мист для лица? Зачем он нужен? Как его использовать? И стоит ли тратить на него деньги, если повседневный уход, в принципе, устраивает? Отвечаем на каждый из них.

Что такое мист для лица

Это косметическое средство в виде спрея или аэрозоля. А зависимости от состава оно решает определенную задачу. Мисты могут увлажнять, защищать кожу от природных факторов, служить поставщиками питательных и витаминных комплексов, закреплять макияж и готовить лицо к его нанесению.

Производители предлагают средства не только для лица, но также для тела и волос. Мисты для тела удобнее в использовании, чем крема, — легче по текстуре, быстрее впитываются и не оставляют ни пленки, ни жирного блеска. Это полноценный уход, но на скорую руку, а при современном ритме жизни удобство и скорость нанесения косметики имеет немаловажное значение.

Чем мист отличается от термальной воды

Термальная вода — это вода, полученная из природного источника, дополнительно очищенная или смягченная. Она предназначена лишь для увлажнения, но часто не справляется со своей задачей. После распыления на кожу частички влаги испаряются, что вызывает ощущение сухости (нередко еще большее, чем до использования средства).

Мисты содержат не только воду. В их составе присутствуют эфирные масла, могут быть гиалуроновая кислота или глицерин, антиоксидантные вещества и ухаживающие компоненты, то есть целый спектр полезных веществ для кожи. Комбинация активных компонентов не позволяет влаге испаряться с поверхности кожи. А наоборот — запечатывает ее внутри, тем самым избавляя от ощущения сухости. И попутно решая другие проблемы ухода.

Как использовать мист

А здесь все просто: распылить его на кожу в тот момент, когда это необходимо. Средство можно использовать как на чистой коже, так и на макияж — в зависимости от ваших требований.

Что он умеет

Может показаться, что эти средства — современная альтернатива термальной воде и гидролатам, но это не совсем так. Ведь кроме увлажнения мисты умеют очень много. И легко заменяют привычные косметические средства, если те по каким-то причинам перестали вас устраивать.

Вот шесть вариантов применения.

1. Для дополнительного увлажнения. Летом и зимой может казаться, что кожа жирнеет больше обычного, но выглядит тусклой. А если склонна к сухости, то пересыхает еще больше. И привычный крем не справляется с работой по ее увлажнению. Причина в том, что кожным покровам, действительно, не хватает влаги. Ведь летом и зимой на них агрессивно воздействуют солнце, ветер, кондиционеры и отопительные приборы. Мист поможет сгладить недостаток влаги, если нанести его после очищения. На слегка влажную от средства кожу нужно нанести увлажняющий крем. Средство повышает эффективность базового ухода и хорошо освежает лицо.

2. Для сияния и упругости кожи. Используйте мист после каждого этапа при нанесении макияжа. Распылите его после очищения лица, затем на тональную основу и на этапе закрепления. Результат будет заметным: лицо будет сиять и выглядеть особенно упругим.

3. Вместо крема или увлажняющего геля. Иногда кажется, что привычное средство стало слишком плотным. И хочется на какое-то время использовать более легкий уход. Хорошим выбором в теплый сезон станет мист, который благодаря насыщенному маслами и увлажняющими компонентами составу легко заменяет сыворотку, гель и легкий увлажняющий крем.

4. Вместо тональной основы. Визажисты с удовольствием экспериментируют с мистами. Например, смешивая их с рассыпчатой пудрой, получают тональную основу с эффектом мерцания. При этом можно добиться необходимой текстуры и плотности, сделать основу едва заметной или хорошо маскирующей несовершенства.

5. Для естественности макияжа. Матирующие тональные средства нередко играют злую шутку с лицом. Они делают его визуально плоским, так как лишают естественного блеска в обычных зонах. Если сбрызнуть щеки, центральную часть лба и подбородка аэрозолем и дать ему подсохнуть, макияж будет выглядеть естественно и рельефно.

6. Для умывания и увлажнения. Средство может стать палочкой-выручалочкой, если утром вы проспали и приводить себя в порядок времени нет. Сбрызните лицо мистом. Он одновременно умоет и придаст коже тонус, плюс увлажнит ее и придаст приятный аромат.

Вариантов использования миста множество. Это настоящий универсальный солдат в вашей косметичке. Поэтому если вы только решаете, стоит ли с ним знакомиться, — попробуйте. Наверняка вы найдете свои удобные «рецепты» его применения.