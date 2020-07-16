Миллиардер Керимов вернулся в десятку богатейших россиян по версии Forbes

Москва, 16 июля. Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян, увеличив свое состояние с 10 до 18,5 млрд долларов за последние четыре месяца. Такого результата он достиг благодаря росту стоимости принадлежащих на 78,6% его семье акций компании «Полюс», крупнейшего в РФ производителя золота.

Forbes оценил состояние Керимова и его семьи в 10 млрд долларов 18 марта, когда по мировым финансовым рынкам ударили коронавирус и обвал нефтяных цен. Тогда сенатор попал на 13-ю позицию ежегодного рейтинга долларовых миллиардеров России.

С того момента его состояние увеличилось практически в два раза и, по данным Forbes Real Time, в четверг Керимов занимал седьмую строчку в десятке богатейших россиян. Ранее он оказывался в этом топе в 2008 году. Сенатор стал российским миллиардером, который за период пандемии смог добиться наиболее существенного роста состояния.

Причиной тому стали акции компании «Полюс», 78,6% которой принадлежит его семье. За 15 июля бумаги подорожали 3% и начали торговаться на уровне 13 206 рублей за штуку. Для сравнения, 18 марта акция «Полюса» стоила всего 8384 рубля.

Как пояснил аналитик BCS Global Markets Артем Багдасарян, продемонстрированный «Полюсом» в последнее время взлет коррелирует с динамикой стоимости золота. Компания Керимова сегодня торгуется примерно на тех же уровнях, что и ее ближайший конкурент Polymetal, с премией порядка 3-4%.

На бумаги «Полюса» также положительно влияют высокая дивидендная доходность (около 5–6% годовых) и обширная ресурсная база — запуск крупнейшего месторождения компании Сухой Лог с годовой мощностью порядка 1,6 млн унций в год запланирован на 2026-й.

«Это позволит [»Полюсу»] войти в тройку мировых лидеров по производству золота», — отметил эксперт.

Ранее финансовое достижение было отмечено у известного американского предпринимателя Илона Маска. Он впервые вошел в десятку самых богатых людей мира по версии Forbes с состоянием практически в 71 миллиард долларов, сообщает телеканал «МИР 24». При этом основатель Tesla и SpaceX занял лишь восьмую строчку в рейтинге.