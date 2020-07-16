Политолог обвинил Турцию в желании возродить Османскую империю за счет войны в Карабахе

Нынешнее обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении выгодно внешним силам в лице НАТО. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Снова вспыхнули бои

На товузском направлении азербайджано-армянской границы вновь вспыхнули боевые столкновения. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

«Начиная с утра 16 июля подразделения ВС Армении вновь предприняли попытку атаки позиций азербайджанской армии на участке азербайджано-армянской границы в Товузском районе», — говорится в сообщении ведомства.

По информации азербайджанской стороны, были обстреляны села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли. Сообщается, что пострадавших среди мирного населения нет. Сейчас на этом направлении продолжаются бои.

В свою очередь в Министерстве обороны Армении рассказали, что азербайджанские подразделения попытались совершить диверсию, а затем обстреляли приграничные села.

«Примерно в 03:40 (02:40 мск) армянские ВС предотвратили попытку диверсионного прорыва противника. После боев противник, понеся потери, был отброшен. Затем в 05:20 азербайджанские подразделения с помощью гаубицы Д-30 начали обстреливать села Айгепар, Мовсес. Огонь все еще продолжается», — сообщила пресс-секретарь минобороны республики Шушан Степанян.

На руку НАТО и Турции

«Очень печально, что два братских народа в очередной раз оказались втянуты в братоубийственный конфликт с человеческими жертвами. Нынешнее обострение давнего — он длится с 1988 года — конфликта на руку лишь внешним силам, в первую очередь, турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. За его геополитические игрища и планы строительства новой «великой Османской империи» с самим собой в роли новоявленного «султана» платят своей кровью азербайджанский и армянский народы», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, ни к чему хорошему нынешнее обострение не приведет. Он выразил надежду, что серьезного обострения в куда большем, чем сейчас, объеме не случится, что обстрелы и боевые действия прекратятся, а стороны сядут за стол переговоров.

«В данном вопросе весомую роль могла бы сыграть Россия. Наша страна исторически тесно связана с обеими сторонами конфликта, среди граждан РФ немало людей с азербайджанскими и армянскими корнями. В армянском городе Гюмри находится российская военная база. Поэтому российская дипломатия могла бы стать весьма эффективным посредником в деле прекращения огня и последующего мирного урегулирования», — добавил Соловейчик.

Эксперт заметил, что внешние силы в лице эрдогановской Турции и ее союзников по НАТО крайне заинтересованы в дальнейшей эскалации конфликта. Но есть надежда, что здравый смысл и инстинкт самосохранения Армении и Азербайджана возобладают «над планами империалистических агрессоров»

«Они привыкли решать свои проблемы за чужой счет, в данном случае за счет Азербайджана и Армении», — заключил Владимир Соловейчик.

Напомним, столкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. Конфликт связан с проблемой самоопределения Нагорного Карабаха. Азербайджан сообщил о гибели 11 военных, включая генерала. В Ереване заявили о гибели двух офицеров.