Варум в день рождения Агутина рассказала, в чем секрет их семейного счастья

Москва, 16 июля. Певица Анжелика Варум нежно поздравила своего супруга Леонида Агутина с 52-летием и раскрыла секрет их семейного счастья.

Слухи о расставании звездной пары появлялись часто, но Варум и Агутин, не обращая внимания на сплетни за спиной, продолжают жить бок о бок. Супругов не раз признавали эталоном семейной жизни, и многие гадали, в чем секрет семейного счастья артистов.

В день рождения Агутина Варум призналась, что ей с каждым годом семейной жизни сложнее отвечать на вопрос о секрете их счастья. По ее словам, супруг просто стал ее частью.

«Страшно признаться даже лично себе в том, что рядом с тобой не просто человек, а это теперь часть тебя самой. Не помню в какой момент это с нами, женщинами, происходит, но происходит», — написала она в Instagram.

Знаменитость отметила, что, кроме нежности, тепла и чувства защищенности, есть «достаточное количество противоречий и неудобств». Однако они со временем «становятся неотъемлемой частью этого самого счастья».

Певица пожелала мужу быть всегда благополучным, успешным, здоровым и поблагодарила его за «все то женское, что ты сумел отыскать» в сердце «маленького стального скептика».