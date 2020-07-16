Эксперт в сфере ЖКХ Разворотнева объяснила, что помешает наказать шумных соседей

Превышение допустимого уровня шума в многоквартирных домах сложно зарегистрировать, поскольку для этого требуется оборудование и специально обученные люди с лицензией. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала эксперт в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Выборный в интервью «Парламентской газете» заявил, что осенью нижняя палата парламента рассмотрит поправки в Жилищный кодекс и КоАп. В законы может быть внесена отдельная статья об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать ряд правил, включая режим тишины ночью. По словам депутата, теперь в каждом городе могут появиться специалисты, которые будут реагировать на нарушения, фиксировать их и проводить необходимые экспертизы и проверки.

Парламентарий выразил уверенность, что шумных соседей необходимо штрафовать на 3-10 тысяч рублей, но часть экспертов предлагает повысить эту сумму до 50 тысяч рублей. При этом он уточнил, что регионы будут вправе устанавливать свое время тишины, в зависимости от местных особенностей.

Как объяснила исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева, на федеральном уровне режим тишины регулируется законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии». В документе есть ссылки на СанПиНы, которые устанавливают допустимый уровень шума. Помимо этого, есть региональное законодательство, которое конкретизирует время, когда нужно соблюдать тишину. По словам Разворотневой, сейчас ответственность за такое нарушение могут прописать в Кодексе об административных правонарушениях.

«Нарушение режима тишины становится административным, на него будут реагировать органы правопорядка. До сих пор, за исключением Москвы, полиция просто не выезжала на такие обращения, потому что ответственность за нарушение не была прописана в КоАп. Региональные законы не обязательны к исполнению полицией. Теперь появляется состав такого правонарушения, который позволяет органам правопорядка на легальной основе привлекать к ответственности нарушителей», — пояснила Разворотнева в комментарии ФАН.

Увеличение размера штрафов, вероятно, будет способствовать тому, что юридические лица станут более внимательно относиться к соблюдению этих норм. Собеседница ФАН полагает, что сейчас штрафы для них ничтожны, но основная проблема заключается в том, что достаточно трудно зафиксировать эти правонарушения.

«Сейчас все нормы устанавливают предельный уровень шума, который теоретически нужно регистрировать с помощью определенного оборудования, это делают специально обученные люди с лицензией. Но это довольно трудно. Одно дело, когда есть постоянные источники шума в виде стройки, то там еще можно что-то зарегистрировать. Другой вопрос, когда под окнами пошумела какая-то пьяная компания и утром их уже не найти. Проблема фиксации нарушений еще пока никем не решена», — отметила эксперт.

Напомним, в России на федеральном уровне могут ввести штраф за нарушение тишины в многоквартирных домах с 23.00 до 07.00. С таким законопроектом выступила группа депутатов во главе с членом комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольгой Павловой.