США и оппозиция «глупенькими коротенькими мыслями» укрепляют позиции «Газпрома» в мире

За последние год-полтора пинание «Газпрома» превратилось в любимый вид релакса (не спорта, а именно релакса) российской оппозиции. Если вам вообще нечего сказать — пинайте «Газпром», не ошибетесь.

И рыночная стратегия у них неправильная. И все судебные процессы проиграны. Ни прибыли государству, ни толку людям от экспорта «голубого золота» нет — одни убытки… А тарифы для потребителей внутри страны растут, а дивиденды акционерам и зарплаты топ-менеджерам — заоблачные… И так далее и тому подобное — желающие могут продолжить список. В общем, не «народное достояние», а сплошное народное горе…

Вроде бы всё так?

А помните, за что старая мудрая черепаха Тортилла из сказки Алексея Толстого про золотой ключик ругала Буратино? Если вдруг забыли, то вот спойлер: за глупенькие коротенькие мысли. Точно такие же, как у наших оппозиционеров насчет «Газпрома». Но ругать их за это не стоит: нельзя — нужно только хвалить. Как людей, выполняющих очень важную и нужную для всех нас функцию. Даже если сами они этого пока не понимают. Или понимают по-другому, по-своему.

Помните, как Минобороны РФ возглавлял Анатолий Сердюков? Российская армия при нем несколько лет, что называется, «стояла на ушах». «Арбатские амазонки» открыто называли людей в погонах «зелеными человечками», а те своего шефа — «фельдмебелем» и «маршалом Табуреткиным». Всё мировое сообщество просто ухохатывалось, глядя, как «эти русские» сами рушат свою и без того ржавую, отсталую армию…

«Остальное вам известно по газетам…» В 2014 году выяснилось, что «зеленые человечки» стали «вежливыми людьми», а российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — лучшие в мире. Через полтора года — что «Калибры» летят раз в восемь дальше с той же точностью. Еще через два с половиной года — что по возможностям быстро, точно и мощно «проецировать силу» в любую точку земного шара наши вооруженные силы — опять же, вне конкуренции…

Вот и с «Газпромом», похоже, сейчас такая же история происходит. Только, в отличие от оборонных дел, происходит она без всяких кадровых перестановок, потому что для любого большого бизнеса важна стабильность. Взять ту же Польшу, например, которой от «Газпрома» перепало недавно целых 1,5 млрд долларов. Аккурат перед президентскими выборами в этой стране. Если кто-то скажет, что это могло или должно было помешать переизбранию Анджея Дуды, или же вообще не имело никакого значения для голосования, — примите соболезнования.

Про Украину в данной связи даже говорить не приходится — «Газпром» с первого дня «незалежности» по факту был и остается спонсором официального Киева, кто бы там ни находился у власти.

Или вот столько денег потрачено на строительство «Северного потока — 2», столько санкций за это получено от наших американских партнеров, да еще и не факт, что эта «труба», даже если ее достроят, будет заполнена хотя бы на 50%. То есть с окупаемостью данного проекта явные проблемы.

А то, что этот проект стал отличным поводом (многие даже считают, что не поводом, а причиной) для Германии начать пересмотр своих отношений с США — это, что получается, «другое», никак с деятельностью «Газпрома» не связанное? Да нет же, конечно!

И не будь сейчас в водах Балтийского моря двух почти готовых «ниток» «Северного потока — 2», сулящих немецкой экономике смягчение длящейся вот уже 20-й месяц производственной рецессии, пошла бы политическая элита ФРГ на нынешнее, беспрецедентное в послевоенной истории, обострение отношений с Соединенными Штатами? Так, чтобы на американские санкции отвечать контрсанкциями? Чтобы министр иностранных дел и министр финансов отказались ехать в США на встречу со своими коллегами из стран «Большой семерки», назначенную на 29 июля. А ведь немецкому примеру вполне могут последовать и Франция с Италией… А если всё это в итоге будет перенесено на уровень первых лиц и сорвется сентябрьская встреча G7?

Конечно, нынешний немецкий демарш носит не столько широкую антиамериканскую, сколько узкую антитрамповскую направленность. Он должен вызвать в Соединенных Штатах новую волну критики в адрес 45-го президента США, что будет играть на руку его оппоненту в предвыборной гонке. То есть Меркель и Ко объективно играют на стороне «глубинного государства».

Конечно, это не значит, что «Большая семерка» превратится в «четверку» из США, Великобритании, Японии и Канады, которую при всем желании трудно будет назвать «большой».

Конечно, всё еще можно «отыграть назад» и списать на коронавирус, который, дескать, не способствует «живым» встречам. Но готовы ли в Вашингтоне «отыгрывать назад»?

Госсекретарь США Майк Помпео уже заявил 15 июля, то есть после немецкого демарша, что в Белом доме принято решение включить «Северный поток — 2» и вторую ветку «Турецкого потока» в список проектов, подпадающих под закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). То есть Трамп намерен «давить» на Германию и дальше, хотя сил для такого давления у него становится всё меньше и меньше… А рисков, соответственно, — всё больше и больше.

Есть желающие (и умеющие) посчитать «цену вопроса»? Навскидку — это стоит гораздо больше всех «потерь» «Газпрома». Так что здесь Помпео прав: и «Северный поток — 2», и «Турецкий поток» в настоящее время являются не коммерческими, а политическими проектами. Но только потому, что это политическое значение им придают действия самого Вашингтона, включая санкции. А до того — Евромайдан и государственный переворот на Украине, одной из целей которых было установление американского контроля над газовым транзитом из России в Европу.

В результате сейчас, не имея возможности «отказаться» от Украины, Америка по факту теряет «старую» Европу (а Турцию она потеряла еще четыре года назад, когда провалился военный путч против Эрдогана). А «Газпром» при этом — явно пострадавшая сторона, весь в убытках и санкциях…