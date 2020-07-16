Москва, 16 июля. Хакеры попытались взломать сайт с результатами ЕГЭ. О DDoS-атаке сообщили в Рособрнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что атака на ресурс была успешно отражена. Вопреки действиям злоумышленников, работоспособность и доступность сервиса были сохранены.

«Мощность атаки в пике составляла до 6 Гб/с», — уточнили в Рособрнадзоре.

Отметим, что в момент атаки данные о результатах первых экзаменов еще не были загружены в систему. По слова замдиректора Федерального центра тестирования Станислава Афанасьева, хакеры использовали бот-сеть международных IP-адресов. Однако это не обязательно говорит о том, что в атаке виновны именно хакеры из-за границы.

Напомним, ЕГЭ должен был стартовать в конце мая, но его проведение отложили из-за пандемии коронавируса. В итоге он стартовал 29 июня. Основной этап единого госэкзамена продлится до 23 июля. Вторая волна ЕГЭ начнется 3 августа.