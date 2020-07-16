Как быстро похудеть: 5 шагов к снижению веса на 5 кг за неделю

Как похудеть быстро? Ответ знает Руди Мавер — американский фитнес-тренер. Он ведет свою программу по снижению веса на ТВ и не отказывает в интервью журналистам. По словам Руди, если вам нужно резко похудеть, можно воспользоваться этим семидневным планом снижения веса. Минус пять килограммов за неделю гарантированы.

Бывает, что сбросить вес нужно срочно. Например, перед важным событием, фотосессией или поездкой к морю. В этот момент так и хочется спросить: «Ok, Google, как быстро похудеть?» И здесь важно помнить, что стремительное похудение — стресс для организма. Поэтому подходить к нему нужно осторожно.

По словам Руди Мавера, наивно верить, что всего за неделю можно заставить организм сжечь пять килограммов чистого жира. Дефицит калорий при ограничениях в еде, конечно, потребует от тела бросить «в топку» часть жировой ткани. Но не только она отразится в цифрах на весах.

Вместе с жиром тело будет избавляться от лишней воды и части содержимого кишечника. К долгосрочной потере веса такая диета не приведет. Но она даст толчок к похудению и позволит быстро увидеть первый результат. А он, как известно, важен, так как дает сильную мотивацию.

Как можно быстро похудеть — главные шаги в питании

Шаг 1. Ешьте меньше углеводов и больше белка.

Низкоуглеводная диета — самый эффективный способ потери веса. Даже недельный отказ от углеводов заставит тело сбросить излишки воды. А первые результаты можно увидеть уже на следующее утро после полного отказа от углеводных продуктов.

На неделю откажитесь от сахара и крахмалистых продуктов (картофель, макароны, рис, хлеб). Увеличьте потребление рыбы, мяса и яиц. Увеличение в рационе белковых блюд подавляет аппетит и разгоняет обмен веществ, заставляя тело худеть.

Шаг 2. Выбирайте цельные продукты.

То есть те, что не были подвержены промышленной обработке. Цельные продукты — это кусок мяса, рыба, яйцо, любой овощ, фрукт, ягода. Переработанные продукты — это все то, что вы покупаете в магазине в упаковке. Цельные продукты всегда сытнее, чем переработанные. Они не содержат добавленных сахара и соли, которые заставляют тело накапливать вес.

Шаг 3. Сократите потребление калорий.

Чтобы худеть и терять жир, нужно тратить больше калорий, чем получать с пищей. Невозможно быстро похудеть, если вы не ограничите рацион. Уменьшите размер порции минимум на треть. Ешьте только во время приемов пищи и откажитесь от перекусов, особенно перед сном. Исключите из рациона все соусы и приправы (последние повышают аппетит).

Выбирайте постные белки (мясо и рыбу с низким содержанием жира). И заполняйте свою тарелку свежими овощами. Прекратите получать калории с напитками — пейте воду или чай и кофе без сахара.

Как резко похудеть — физическая активность

Шаг 4. Тренируйтесь.

Не бывает волшебных таблеток, которые заставят ваше тело сжигать жир. Но это могут физические упражнения. Силовые и интервальные тренировки буквально разъедают жировую ткань и увеличивают объем мышечной ткани, которая продолжает «питаться» жиром.

Чтобы резко похудеть, нужно:

поднимать тяжести — силовые тренировки поддерживают высокую скорость метаболизма при похудении и помогают наращивать мышцы;

практиковать высокоинтенсивные интервальные тренировки — 5–10 минут таких тренировок столь же эффективны в борьбе с лишним весом, как ежедневный фитнес продолжительностью 50-60 минут.

Достаточно тренироваться на пределе возможностей три-четыре раза в неделю по 10 минут. Это может быть бег на месте, спринт на улице или тренировки на велотренажере. Выбирайте свой режим тренировок:

7 подходов 30-секундного спринта с 60-секундным отдыхом;

10 подходов 20-секундного спринта с отдыхом 40 секунд между ними;

15 подходов 15-секундного спринта с 30-секундным отдыхом.

Шаг 5. Будьте активны вне спортзала

Люди, которые заняты физической работой, в сутки сжигают на тысячу калорий больше, чем те, кто работают в офисе. Даже если ваша работа требует все время сидеть за компьютером, старайтесь больше двигаться. Ходите, поднимайтесь пешком по лестнице, гуляйте после работы. Даже работая стоя или выполняя уборку в квартире каждый вечер, вы будете сжигать значительно больше калорий.

И приятный ответ на вопрос, как быстро похудеть? Пейте кофе. Это здоровый источник кофеина, который помогает сжигать больше жира и выгоняет из тела излишки воды. Придерживаясь этих рекомендаций, только за неделю вы сможете избавиться от пяти лишних килограммов. И начать уверенно бороться с лишним весом.