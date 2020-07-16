Корнилов рассказал, что будет с Украиной при провале Зеленского на местных выборах

Киев, 16 июля. Российский политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов высказался о местных выборах на Украине, которые должны состояться осенью 2020 года. Эксперт рассказал, что будет с Украиной, если президент Владимир Зеленский и его партия провалятся на местных выборах.

Корнилов отметил, что избрание депутатов областных, городских и районных советов может сильно отразиться на политической ситуации в стране. По словам эксперта, сейчас на Украине возникает серьезный политический кризис, который может серьезно усугубиться уже осенью. Правящая партия «Слуга народа», занимающая большинство в Верховной раде, может потерпеть полное фиаско на местных выборах, что приведет к серьезным последствиям как для самого политического объединения, так и для администрации Киева. Зеленский же, по словам Корнилова, еще не понимает всей серьезности ситуации и не предпринимает каких-либо действий.

«Зеленскому действительно следовало бы обратить на них (местные выборы. — Прим. ФАН) больше внимания, но он, похоже, сейчас пребывает в состоянии [третьего президента Украины Виктора] Ющенко после первого года своего президентства, когда он устал, удалился на пасеку свою рисовать картины и чуть ли не полностью самоустранился до роспуска парламента в 2007 году», — заявил Корнилов в интервью информационному изданию «Украина.ру».

При этом политолог обратил внимание, что результаты местного избирательного процесса сильно ударят по «Слуге народа», но вряд ли смогут привести к досрочным парламентским выборам. Однако в партии, по прогнозу эксперта, возникнут некие центробежные тенденции, которые способны поставить легитимность президента Украины под сомнение. Сторонники Владимира Зеленского будут стремительно покидать свои посты и искать другие политические объединения. Это, в свою очередь, может грозить Украине очередным затяжным политическим кризисом.

Ранее украинский политолог Ростислав Ищенко рассказал о возможных результатах местных выборов на Украине, отметив, что Владимир Зеленский рискует превратиться в так называемую «елочную игрушку».