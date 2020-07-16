Лиза Галкина показала, как закрывать двери в роскошном особняке Пугачевой

Москва, 16 июля. Известный телеведущий, юморист Максим Галкин поделился с фанатами очередным забавным видео с шестилетней дочерью Лизой, на кадрах которого она в шутливой манере закрывает двери в особняке родителей.

Артист регулярно общается с поклонниками, в том числе делится фотографиями и видео из семейного архива. Очень часто в объектив попадают двойняшки Лиза и Гарри, которых пользователи Сети обожают за непосредственность и обаяние.

В новом коротком ролике, который появился в Instagram Stories Галкина, Лиза в брюках-кюлотах ловко закрывает двери в роскошном «замке» в подмосковной деревне Грязь при помощи «пятой точки». За кадром слышен счастливый смех ее матери — народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

Галкин ранее показал фрагменты домашнего концерта Лизы и Гарри. Девочка на кадрах видео танцует под заводную музыку, а брат ей аккомпанирует. Поклонники звездной семьи пришли в восторг от двойняшек, их артистизма и таланта. Фанаты даже назвали Лизу «ангелом с небес». Однако среди комментаторов нашлись и те, кто высказался критически в адрес знаменитых детей. Один из пользователей выразил недоумение, зачем звездных наследников буквально «закидывают» лестью со всех сторон.