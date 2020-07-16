Египетские СМИ объяснили, почему российский комплекс С-500 не имеет аналогов

Москва, 16 июля. Россия смогла всех удивить, создав новый зенитно-ракетный комплекс, который превосходит все существующие в мире системы, об этом написали египетские средства массовой информации.

Как объяснили эксперты, ранее во всем мире существовали три лучшие зенитные системы. Это российская ЗРС С-400 и американские системы Patriot и THAAD. Как пишет Sasapost, новый российский комплекс С-500 «Прометей» смог превзойти все известные миру разработки, в том числе и созданные в США.

Журналисты напомнили, что вокруг С-500 много секретности, однако некоторые характеристики стали известны СМИ. Эксперты утверждают, что новый комплекс может поражать не только ракеты средней дальности и самолеты, но и атаковать ракеты в ближнем космосе.

В Египте добавили, что С-500 способен сбить любой воздушный объект, даже если их скорость выше скорости звука. Российская система умеет находить и сбивать 10 баллистических ракет.

Напомним, тактико-технические характеристики ЗРК «Прометей» позволяют считать его первым поколением систем противокосмической обороны. Ранее главком ВКС Сергей Суровикин рассказал, что С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.

Стоит напомнить, что ранее китайские аналитики отмечали эффективность российского ЗРК С-500, даже основываясь на небольшом объеме имеющихся сведений. Эксперты также подчеркивали, что эта система сможет уничтожать любые воздушные цели, сделав бессмысленной атаку с воздуха, например, со стороны США.