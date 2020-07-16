Назван срок восстановления экономики России

Москва, 16 июля. Мировая экономика сможет вернуться на докризисный уровень в 2022 году, российская — в 2024, считают аналитики Economist Intelligence Unit (EIU).

Аналитики относят Россию в группу стран, экономики которых будут восстанавливаться медленнее всего. Как считает ректор РЭШ Рубен Ениколопов, выход из вызванного пандемией кризиса для России осложняется падением цен на энергоресурсы. В связи с этим, как считает эксперт, Россия по сравнению с другими странами восстановиться чуть позже, при этом немаловажную роль в вопросе скорейшего выхода из кризиса сыграет спрос на энергоресурсы, указал НСН.

В отчете EIU «Восстановление в третьем квартале: каким оно будет?» указано, что большинство стран «большой семерки» сумеют компенсировать потери, связанные с кризисом, уже через два года. Например, Бразилия сможет восстановиться в 2023 году, а Китай в этом году сможет избежать рецессии, пишет Forbes.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с Федеральным агентством новостей назвал сроки восстановления российской экономики. Эксперт считает, что восстановление отечественной экономики начнется во второй половине 2021 года.