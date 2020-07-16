Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за многомиллионного долга

Москва, 16 июля. Первую супругу музыкального продюсера Иосифа Пригожина Елену и ее детей выселили из квартиры в Москве.

Компания «Бенефит» подала на бывшую жену Пригожина в суд из-за многомиллионного долга. Как сообщил Telegram-канал Mash, первая семья шоумена задолжала около четырех миллионов рублей по договору финансовой аренды. По итогам рассмотрения дела первую супругу Пригожина и ее детей признали утратившими право проживать в квартире.

Первой женой Пригожина была Елена Соколова, в этом браке у пары родились двое детей — сын Дмитрий и дочь Даная. Впоследствии продюсер ушел из семьи и женился на менеджере по подбору артистов Лейле Фаттаховой, но и эти отношения оказались не долговечными. Третьей супругой артиста стала певица Валерия.

На днях дочь Пригожина от первого брака резко отреагировала на слухи о плохих отношениях с отцом. Даная потребовала не распускать ложь о ее ссоре с отцом. По ее словам, у нее прекрасные отношения не только с Пригожиным, но и с его нынешней женой.