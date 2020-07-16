Дандыкин рассказал, как Россия усовершенствует корабли типа «Мистраль»

Москва, 16 июля. Закладка первых в современной истории России вертолетоносцев является знаковым событием для военного флота РФ и большим праздником для моряков. Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
В четверг, 16 июля, в Крыму состоится церемония закладки двух российских десантных кораблей типа «Мистраль». Как пишут средства массовой информации, военные суда будут построены на керченском заводе «Залив». Проект ракетоносцев разработали в Петербурге.
«Подводные корабли мы строим, у нас уже есть четвертое поколение субмарин. А надводные корабли больше восьми тонн мы еще не закладывали», — подчеркнул Дандыкин.
Как пишет «ПолитРоссия», эксперт напомнил, что российский флот входит в пятерку сильнейших в мире. По словам специалиста, в 2015 году Франция разорвала ранее достигнутые с РФ договоренности и отказалась поставлять в РФ вертолетоносцы «Мистраль» из-за санкций. Дандыкин уточнил, что Россия «не горевала» по этому поводу.
«Новые отечественные корабли, в отличие от французских аналогов, «заточены» под специфику российского флота», — объяснил эксперт.
По его словам, в проект были привнесены и принципиально новые элементы.
«У нас есть Северные моря, поэтому наши вертолетоносцы не должны быть такими изнеженными, как «Мистрали», — заключил он.
Дандыкин прогнозирует, что новые российские вертолетоносцы будут максимально использовать свои широкие возможности.
«Полагаю, на российских судах будут базироваться эскадрильи вертолетов различного класса, включая боевые и противолодочные, а может быть, и вертолеты радиотехнической разведки», — сказал он.