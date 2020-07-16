МИД РФ рассказал о последствиях переброски ядерного оружия США в Польшу

Москва, 16 июля. Если США перебросят тактическое ядерное оружие из ФРГ в Польшу, тогда прекратит существование основополагающий акт Россия — НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По словам дипломата, в акте Россия — НАТО обозначено жесткое обязательство стран Североатлантического альянса не изменять построение и географию размещения ядерного оружия и соответствующей инфраструктуры. В связи с этим замглавы МИД подчеркнул, что переброска станет «приговором» данному документу.

«Если произойдет <…> передислокация тактического ядерного оружия, тогда это может стать «контрольным выстрелом», — подчеркнул Грушко.

При этом он отметил, что пока нет конкретных договоренностей о переброске оружия, а есть лишь намеки на подобный сценарий.

«Но принимая во внимание, каким беззастенчивым образом, не учитывая ничьи интересы, действуют США, такую вероятность полностью исключать нельзя», — приводит комментарий замглавы МИД РФ «Интерфакс».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах сократить американский военный контингент в ФРГ, поскольку Берлин просрочил платежи в НАТО. Также американский лидер сообщил, что войска США будут передислоцированы в Польшу. Кроме того, Трамп выразил недовольство тем фактом, что Германия закупает российские энергоресурсы и назвал передислокацию американских войск «мощным сигналом» для России.