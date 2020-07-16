Грушко назвал условие, при котором Россия разместит свои ракеты вблизи ЕС

Москва, 16 июля. Россия разместит ракеты вблизи Евросоюза, если в Европе появятся ракеты США, предупредил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его мнению, сейчас в сфере контроля над вооружениями наступил хаос, в сторону которого «движутся США». Дипломат напомнил, что Москва неоднократно заявляла о том, что если в Европе не будет американских ракет средней и меньшей дальности, то вблизи границ ЕС российские ракеты не появятся. В противном случае Россия поступит симметричным образом.

Грушко подчеркнул, что об этом следует особенно помнить Польше и Прибалтике, которые сейчас буквально борются за статус «прифронтовых» государств и американское военное присутствие.

«Они должны понимать все издержки такого выбора с точки зрения собственной безопасности и своих союзников»,— подчеркнул он в комментарии «Интерфаксу».

Замминистра МИД также обратил внимание, что если Штаты перебросят свое ядерное оружие из Германии в Польшу, то Россия «примет меры предосторожности, в том числе военные». Такие действия Вашингтона, по его словам, будут означать разрушение основополагающего акта Россия-НАТО. Данный документ предполагает, что страны альянса не будут изменять построение и географию размещения ядерного оружия.