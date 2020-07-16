Украинцы увидели причину «заторможенности» Зеленского в «ледниковой минералке»

Киев, 16 июля. Минеральная вода «ледникового периода», которая продается в интернет-магазине «Розетка», обладает такими мощными свойствами, что, возможно, именно она является причиной «гениальных идей» и заторможенности мышления президента Украины Владимира Зеленского. Такое предположение высказал один из пользователей, который вместе с другими покупателями оставил комментарий под описанием товара.

«Вода ледникового периода питьевая негазированная Fromin Crystal Water с кристаллами горного хрусталя», — написал производитель.

За бутылку такой воды объемом 0,7 литра продавец установил цену в 620 гривен. Украинские интернет-пользователи не оставили без внимания такое «заманчивое предложение» и не поскупились на комментарии.

«Вода супер. Помыл ей машину – теперь летом не включаю кондиционер – ледниковый период чувствуется. Иногда даже приходится включать печку. Хочу задать вопрос продавцу: а есть вода мезозойской эры? Я взял бы литр на зиму, — пошутил пользователь Сети, назвавшийся Андреем. — А миелофон из кристаллов хрусталя по инструкции на этикетке собрал. На выходных, если не поеду на дачу, попробую захватить галактику».

«Соседка поила этой водой домашних животных. Кот вымахал до двух метров в холке и отрастил 20-сантиметровые клыки. Куры стали охотиться на коров, к тому же подозрительно похожи на птеродактилей. Рекомендую», — добавил другой Андрей.

Комментатор под ником «Внутри Лапенко» написал на эту тему целый фантастический рассказ:

«Смейтесь, смертные, смейтесь. У меня друг, между прочим, известный инженер, решил проверить свойства данной воды. Купил бутылку, смешал каплю воды с СО2 и натрий хлором, внутри образовалась планета по типу Плутона, через день там развилась инопланетная колония. Через еще полкапли они создали адронный коллайдер, разгадали загадку черных дыр, и переместились во времени и пространстве. Когда я нашел его мертвым в лаборатории, смог оживить, брызнув пару капель на его уже синие губы, слава богу никто не пострадал».

От него не отстал и посетитель сайта по имени Владимир, который включил всю свою фантазию:

«Прочитал отзывы и решил купить одну бутылку. Поскольку препарат очень сильнодействующий, взял небольшую дозу в пипетку, капнул четыре капли в левое ухо и три в правое. Через час член удлинился до 76 сантиметров и встал как кол. Пока я думал, что делать с нахлынувшими на меня половыми чувствами, внезапно заметил, что обхват левого бицепса стал 40 сантиметров, а правого — 90 сантиметров. Начали расти волосы на спине. Еще через три часа начал прорезываться второй ряд зубов. Зубы лезли острые, и я мог спокойно до крови прокусывать бетон и тещу. Решил подождать пока денек-другой. Если процессы стабилизируются, то капну еще пять капель. В средний глаз. О результатах сообщу позже».

В то же время покупатель по имени Сергей увидел в этой удивительной «ледниковой» воде разгадку действий украинских властей.