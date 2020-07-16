Новиков назвал «нагромождением глупости» обвинения Киева в притеснении украинцев в Крыму

Права и свободы человека не будут нарушены, если его проукраинская позиция и деятельность не направлена «расчленение» территории России. Такой точкой зрения в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей поделился депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Так он отреагировал на слова уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой о том, что законопроект о введении уголовной ответственности за призывы к отчуждению территорий России притесняет граждан Украины, проживающих в Крыму.

«Убеждена, что таким образом агрессор решил усилить притеснения граждан Украины, которые после российской оккупации остались проживать на полуострове и имеют проукраинскую позицию и выражают ее», — написала Денисова на своей странице в Facebook.

Денисова уверена, что Москва нарушает 10 статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в которой говорится о свободе выражения мнения.

Член нижней палаты российского парламента Дмитрий Новиков заметил, что в этом заявлении нет ничего, кроме «нагромождения глупости».

«Во-первых, в Крыму нет никакой оккупации. Во-вторых, положения, связанные с защитой территориальной целостности, есть в конституциях многих государств, в том числе в США. Призывы «расчленить» страну там очень дорого обойдутся любому политику в прямом и переносном смысле. Если Киев придерживается каких-то установок на мировое право, то нужно иметь в виду американский опыт в этих вопросах», — объяснил Новиков в беседе с ФАН.

Кроме того, у жителей полуострова может быть любая позиция, которая выражает пророссийские или проукраинские интересы, утверждает парламентарий. Никаких проблем в реализации прав свобод человека не будет, если его действия не несут угрозу территориальной целостности государства.

«Это может быть связано с проведением пропагандисткой работы или созданием сепаратистских организаций. Если они собираются заниматься деятельностью, направленной на «расчленение» территории России, то они должны быть наказаны также как тот, кто предложит отдать Камчатку Канаде или Курилы Японии, — разъяснил депутат. — В другом случае человек не представляет никакой угрозы для национальной независимости. Если это его личные настроения, то это одна ситуация и никто его преследовать не собирается. Как правило, санкции тогда не наступают».

Ранее Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России или призывы к этому. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, иностранных политиков, призывающих вернуть Крым Украине, будут экстрадировать в Россию.

Напомним, в 2014 году был проведен народный референдум в Крыму, по результатам которого большинство крымчан выступило за воссоединение полуострова с Россией. Процедуру провели в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что решение, принятое народом Крыма, не подлежит обсуждению, а любые попытки его оспорить — это покушение на право крымчан на самоопределение. Однако Киев постоянно поднимает вопрос о возвращении Крыма в состав Украины и называет его «временно оккупированной» территорией.