Эксперты рассказали, как уберечь себя от телефонного преследования

Москва, 16 июля. Россияне регулярно жалуются на назойливые обзвоны банков и магазинов. Можно ли уберечь себя от телефонного преследования, рассказали эксперты.

Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин указал, что в основном люди сами дают доступ к своим данным. Например, покупая какой-то товар, пользователь указывает свой номер телефона, который попадает в базу компании, а затем передается другим.

При этом нет ничего удивительного, что у какой-то компании появился ваш номер телефона. Ведь личные данные — один из самых распространенных товаров, указал хакер Александр Варской.

К сожалению, избавиться от регулярных звонков практически невозможно, эксперт рекомендует смириться с этим. Варской советует не указывать свои контакты на тех сайтах, которые вызывают подозрения, и использовать черный список.

«Операторы предлагают за определенную сумму в день такую услугу. На усовершенствованных телефонах эта функция тоже есть и бесплатная», — пояснил Варской в беседе с телеканалом 360.

По словам Вакулина, привлечь к ответственности компании, которые достают россиян звонками с «суперпредложениями», не удастся. Да и стереть свой номер из базы данных нельзя.