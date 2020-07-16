Вассерман рассказал, чью сторону в США стоит занять Зеленскому

Москва, 16 июля. Российский политический эксперт и публицист Анатолий Вассерман прокомментировал ситуацию на Украине. Он рассказал о политической карьере и дальнейшей судьбе украинского лидера Владимира Зеленского и объяснил, чью сторону ему стоит занять в США, чтобы и дальше «балансировать» на президентском посту.

Вассерман уверен, что участь Зеленского полностью зависит от выборов в Штатах. Он отметил, что на данный момент Украина итак находится в «аховом положении», поэтому хуже ей уже не будет. Однако Киеву все же стоит задуматься о том, кого поддержать в избирательном процессе в США в ноябре этого года.

По мнению эксперта, главе Украины необходимо занять сторону республиканцев. Но даже если победу на выборах одержит кандидат от Демократической партии Джо Байден, то Киев не испытает ощутимого политического давления.

«Скорее всего, он продолжит вот эту балансировку. Но лично я полагаю, что ему стоило бы высказаться в пользу республиканцев. Даже если случится чудо и выиграют демократы, они не смогут ему серьезно напакостить. Украина находится в таком аховом положении, что хуже уже не будет», — сказал интеллектуал.

Вассерман полагает, если выиграет Байден, Вашингтон может оказать на Киев лишь экономическое давление и перекрыть кредиты, но это не сильно отразится на ситуации внутри Украины, которая и без того находится в затяжном экономическом кризисе. Страна может объявить дефолт, и это будет не самый худший выход из ситуации.

Если же победу на выборах одержат республиканцы, то Зеленский может рассчитывать на определенные «ценные подарки» со стороны администрации Белого дома.

Ранее политолог Андрей Золотарев заявил, что президент Украины уже в ближайшем будущем рискует потерять поддержку избирателей. Местные выборы могут серьезно повлиять на политическую ситуацию в стране и стать полным провалом для партии «Слуга народа».