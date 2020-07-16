Толстой: иск Нидерландов против России по делу МН17 — это удар по международному праву

В конце прошлой недели правительство Нидерландов подало иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с крушением лайнера компании Malaysia Airlines в 2014 году. МИД расценил это как «удар по российско-нидерландским отношениям». Но я считаю, что это удар по международному праву как таковому.

Ход так называемого «расследования» показал, что преследуется единственная цель — переложить вину за трагедию с малайзийским Boeing на Российскую Федерацию, а не найти настоящих виновных. В пользу этого говорит целый ряд фактов.

Во-первых, в JIT — Международную совместную следственную группу — изначально не были включены представители России. Однако при этом в нее вошла Украина, которая в дни трагедии вела активные боевые действия на своей территории против своего населения. Конечно, сейчас эта страна более других заинтересована в том, чтобы доказать вину России и снять вину с себя.

Во-вторых, в ходе расследования JIT принципиально не учитывала результаты экспертиз и документы, предоставляемые Российской Федерацией. Все предложения России о помощи в расследовании следственной группой отвергались.

В-третьих, к материалам дела прикреплялись лишь те свидетельства, которые прямо или косвенно могли указать на вину России, даже если это были фотографии из социальных сетей с явными признаками монтажа. То же самое касается и анонимных «свидетелей», которые с некоторой периодичностью появляются самым чудесным образом.

То есть иск к России в ЕСПЧ основан на фейк-ньюс и откровенных домыслах; на доказательной базе, которая подгонялась под заготовленное обвинение. Поэтому сегодняшняя позиция Нидерландов заключается в том, чтобы спихнуть дело в ЕСПЧ, где часто больше политики, чем права и справедливости. Те же промежуточные итоги, которые ранее были представлены общественности, даже у европейцев вызывают массу вопросов.

А теперь вернемся к тому, с чего начали, и поговорим о возможных последствиях иска Нидерландов в ЕСПЧ. Конечно, предстоит огромная работа, которую должно провести Министерство юстиции РФ совместно с Министерством иностранных дел России и другими компетентными органами. Кроме того, перед рассмотрением жалобы по существу ЕСПЧ должен оценить ее приемлемость и объективность предоставленных результатов расследования.

Европейский суд по правам человека позиционирует себя как «цивилизованный инструмент в руках Совета Европы», а, следовательно, в своей практике он должен руководствоваться Конвенцией по правам человека и опираться на доказанные факты, а не на политизированные трактовки и воспаленную фантазию кого бы то ни было. В противном случае авторитет этой уважаемой международной организации будет полностью обесценен.

Это, в свою очередь, может привести к тому, что решения ЕСПЧ начнут игнорироваться странами — членами Совета Европы. Репутация организации, которая призвана защищать права человека, должна быть безупречна.

Принятие же ЕСПЧ жалобы к рассмотрению станет де-факто констатацией политизированности и предвзятости этой организации, что в дальнейшем подорвет всякое доверие и к принимаемым ею решениям.

Принципиальная позиция России не меняется: мы настаиваем на объективном расследовании с учетом фактов, предоставляемых всеми сторонами, с учетом всех экспертных заключений.

По моему глубокому убеждению, ответственность за трагедию должна нести Украина, применившая военную силу против граждан своей страны вопреки всем нормам международного права, в результате чего над территорией этой страны и был сбит малайзийский Boeing.

Рано или поздно правда обязательно откроется. И это имеет значение не столько для сохранения уважения к международному праву, сколько для близких и родственников погибших в той авиакатастрофе людей.