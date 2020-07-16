Башаров в гневной тираде посоветовал Собчак беречь челюсть

Москва, 16 июля. Известный актер Марат Башаров в своем Instagram разразился гневной тирадой в адрес телеведущей Ксении Собчак.

Артист пригласил журналистку на лед, чтобы она в ходе хоккейного матча показала, «на что способна». Сам Башаров, к слову, занимается этим видом спорта в свободное от работы время.

Примечательно, что в посте актер недвусмысленно намекнул на инцидент в Среднеуральском женском монастыре, где на Собчак и ее съемочную группу напали сторонники схиигумена Сергия Романова.

«Хватит врать! Мы скоро посмотрим на вас, чего вы стоите? И как стоите на коньках! С великими фигуристами! Больше не ломайте нос по пьяни и берегите челюсть! Лед — это не сцена. Лед — работа! Над собой и над муженьком», — написал Башаров в посте.

Публикация актера вызвала недоумение у его подписчиков. Инстаграм-пользователи поинтересовались, что вызвало такую гневную речь и странные советы в адрес Собчак.

«Опять пиарится. Теперь через монастырь. Глупо. Страшно. Причем, правда всегда вылезет. Эту госпожу в театре видел, в кино видел, живой не видел (только в гробу по телеку)», — отрезал артист.

Примечательно, что пост в Instagram актер впоследствии удалил.

Собчак и оператор Сергей Ерженков ранее обратились в Следственный комитет РФ с требованием возбудить уголовное дело по факту нападения на них в Среднеуральском женском монастыре. Телеведущая решила снять программу про монастырь, который захватил схиигумен Сергий, передает Infox.ru. Он был отстранен от проповедей 27 апреля из-за призывов к россиянам выходить на улицы и посещать храмы, не боясь «псевдопандемии» коронавируса.

Сторонники схиигумена силой выпроводили съемочную группу журналистки, разбив камеру и сломав руку Ерженкову.