Лидер группы Little Big купил шикарный автомобиль и назвал его Антоном

Москва, 16 июля. Лидер группы Little Big Илья Прусикин стал обладателем великолепного Porsche Cayenne. Фотографию транспортного средства он опубликовал в социальной сети Instagram. Артист похвастался своей дорогой покупкой перед поклонниками и сообщил, что приобрел автомобиль Porsche Cayenne за семь миллионов рублей.

«Все… Я вырос! Знакомьтесь, порш Антон. Мой первый Porsche! Поздравляйте в комментах», — обратился он к фанатам.

Поклонники пришли в восторг от новости.

«Отличный автомобиль, на котором можно ездить хоть куда», — признали они. «Достойная машина для достойного Ильича», — написали в комментариях. «Машина просто великолепна. Поздравляем вас Илья», — отметили они.

Ранее Прусикин поделился «карантинной» версией песни «I’m ok» (Я в порядке). На кадрах Прусикин вытаскивает из колпачка градусник и, напевая слова композиции, ритмично постукивает по руке пластиковым контейнером. Аккомпанирует артисту играющий на стеклянных емкостях молодой человек.

Группа Little Big должна была выступить с песней Uno на песенном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме как участник от России. Однако на фоне распространения коронавирусной инфекцией организаторы мероприятия решили перенести конкурс. Они также предупредили, что в 2021 году конкурсанты должны будут выступить с новыми песнями.