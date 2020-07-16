Глава центра Гамалеи рассказал о самочувствии после вакцины против COVID-19

Москва, 16 июля. Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил, что после вакцины от новой коронавирусной инфекции чувствует себя прекрасно. По его словам, никаких побочных эффектов не наблюдается.

Гинцбург поставил себе вакцину 30 марта.

«Чувствую себя прекрасно. И не только я, все мои коллеги. Ничего не было из побочных. Даже импотенции. В последнее время про любой препарат, который хотят скомпрометировать, говорят, что он влияет на потенцию», — сообщил ученый.

Глава центра Гамалеи и разработчики препарата против COVID-19 были привиты в целях предосторожности. Их вакцинация не являлась испытательной.

Клинические испытания разработанной НИЦ Гамалеи вакцины начались в Сеченовском университете 18 июня, они проводятся также на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России. В среду, 15 июля, первая группа участников эксперимента была выписана.

Как сообщили ранее в военном ведомстве, результаты исследований дают право говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины. В течение 28 дней после вакцинации показатели жизненно важных функций у добровольцев были в пределах нормы, серьезных нежелательных явлений, жалоб на самочувствие, каких-либо осложнений или побочных реакций зафиксировано не было.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что создание вакцины осуществляется в соответствии с графиком, который был утвержден правительством. По ее словам, над препаратом против COVID-19 работает большое количество отечественных учреждений и коммерческий сектор.

За последние сутки в России выявили 6428 новых случаев коронавируса в 85 регионах.