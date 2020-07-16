Косачев назвал шантажом угрозы Помпео в адрес участников «Северного потока — 2»

США откровенно шантажируют участников проекта «Северный поток — 2» и, угрожая санкциями, фактически приравнивают своих европейских партнеров по НАТО к «врагам Америки». Об этом заявил председатель комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее Госдепартамент США включил газопровод «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока — 2» в документ, относящийся к закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, теперь все связанные с российскими экспортными газопроводами инвестиции могут оказаться под американскими санкциями.

«Убирайтесь немедленно, или будут последствия», — заявил Майк Помпео.

Председатель комитета Совфеда России по международным делам Константин Косачев назвал угрозы со стороны Госдепартамента США откровенным шантажом участников проекта «Северный поток — 2».

«Это откровенный шантаж любых участников проекта «Северный поток – 2» — и технологических, и финансовых, и экономических — тем, что против них по одностороннему усмотрению США возможны любые санкции. Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно: они сейчас вводятся в соответствии с законом о противодействии «врагам» Америки посредством санкций. Таким образом под термин «враги» или «противники» — в зависимости от перевода — сейчас уже попадает не только Россия (к этому мы уже привыкли), но и европейские страны, которые являются участниками этого проекта. Например, Германия и ряд других государств. И это уже, на мой взгляд, крайне серьезный звоночек для этих стран», — сказал Константин Косачев в комментарии ФАН.

Ранее в бундестаге Германии обратились к американским конгрессменам с призывом отказаться от санкций в адрес «Северного потока — 2». Германские парламентарии подчеркивали, что Европа ждет от США уважения к решениям, которые были приняты внутри Евросоюза демократическим путем. На необходимость реализации проекта «Северный поток — 2» указывала и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Константин Косачев отметил, что европейские страны сейчас оказались в непростой ситуации.

«Они, с одной стороны, вроде бы являются союзниками США по НАТО. С другой стороны, те же Соединенные Штаты готовы объявить их своими врагами, причем за действия, которые никакого отношения к США не имеют. Мы говорим о строительстве трубопровода, который связывает Россию и ряд европейских стран. Соединенных Штатов Америки здесь нет по определению, если не учитывать желание США продавать свой газ в Европу взамен российского», — сказал Константин Косачев.

Маршрут газопровода «Северный поток — 2» пролегает от побережья России до Германии через Балтийское море. США, которые планируют продавать свой СПГ на европейском рынке, активно препятствуют реализации проекта: в конце 2019 года Вашингтон уже ввел санкции против компаний, ведущих прокладку газопровода. Несмотря на ограничения, уверен сенатор Косачев, проект все же будет реализован.