Армяно-азербайджанский конфликт: кто заинтересован в войне между Ереваном и Баку

Обострение армяно-азербайджанского конфликта вполне может ввергнуть Ереван и Баку в состояние полномасштабной войны. К такому неутешительному выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировав ситуацию в Закавказье.

«Открыли огонь по нашим позициям»

12 июля 2020 года в 16.08 Министерство обороны Азербайджана сообщило, что начиная с полудня «подразделения Вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, открыли огонь по нашим позициям, используя артиллерийские установки».

Менее часа спустя пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян объявил, что «около 12.30 военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь государственную границу Республики Армения на автомобиле УАЗ по неизвестным причинам. После предупреждения армянской стороны азербайджанские военнослужащие оставили свой автомобиль и вернулись на свои позиции. В 13.45 военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана повторили попытку занять пограничную позицию Вооруженных сил Армении, которая теперь использует артиллерийский огонь, но подверглись давлению с армянской стороны и были отброшены».

Так Армения и Азербайджан, вот уже 30 лет враждующие из-за территории Нагорного Карабаха, запустили механизм новой эскалации давнего конфликта. На сей раз — на участке совместной границы в Товузском районе, который находится в сотнях километрах от Карабаха.

К четвергу, 16 июля, участники конфликта, не переставая обвинять друг друга в агрессивных устремлениях, успели не только неоднократно использовать артиллерию, минометы и стрелковое оружие, но и обменяться ударами барражирующих боеприпасов. Счет потерь пошел на десятки. О накале противостояния красноречиво свидетельствует тот факт, что с азербайджанской стороны среди погибших оказались даже генерал-майор (начальник штаба армейского корпуса) и полковник (начальник артиллерии того же корпуса).

Боевые действия в приграничной полосе дополнялись активными действиями сторон на дипломатических фронтах. Армения призвала союзников по ОДКБ к солидарности «в соответствии с духом и буквой устава организации» в условиях эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе.

«Я не хочу говорить о причинах, которые повлекли провокацию со стороны Армении на границе с Азербайджаном. Со временем мы их узнаем. Но хочу вот что сказать. После нашего ответа Армения сразу обратилась к ОДКБ, запросила помощь у них. Причем тут ОДКБ? Азербайджан не нарушал границу Армении, не начинал провокацию», — тут же дезавуировал армянский демарш президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Попутно Баку обратился за поддержкой к Анкаре. Министр обороны Турции Хулуси Акар тут же заявил о полной поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией, в том числе, если потребуется, и военной.

Несколько позже возвысил свой голос в защиту Баку и сам президент Турции.

«Турция решительно осуждает атаки со стороны Армении против дружественного и братского Азербайджана. Нападение на границе между двумя государствами с применением тяжелого вооружения указывает на то, что происходящее является сознательной атакой на Азербайджан. Турция, не колеблясь, выступит против любых поползновений на права и земли Азербайджана!» — в свойственной ему импульсивной манере объявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Россия тоже не осталась безучастной к происходящему. В официальном заявлении МИД 13 июля Москва назвала дальнейшую эскалацию конфликта на армянской-азербайджанской границе «недопустимой» и призвала обе стороны проявить сдержанность, а также придерживаться режима прекращения огня.

Интенсивность обстрелов на границе Армении и Азербайджана несколько снизилась. Зато в столицах стран — участниц конфликта градус напряженности продолжал расти. Чтобы успокоить общественное мнение, Министерство обороны Армении объявило, что поднимает на боевое дежурство истребители Су-30СМ. В Азербайджане свои самолеты поднимать не стали. Вместо этого 13 июля азербайджанские силовики задержали бывшего министра обороны Рагима Газиева. Населению объявили, что Газиев провоцировал людей на беспорядки и подстрекал сограждан к насильственному захвату государственной власти.

Однако задержание Газиева не смогло остановить тысячи жителей Баку, пожелавших принять участие в несанкционированном митинге-шествии в поддержку азербайджанской армии. Участники этого мероприятия размахивали национальными флагами, скандировали «Карабах — наш!», «Солдаты, вперед!», требовали объявления мобилизации и объявления войны Армении.

Оппоненты официального Еревана указывали, что, мол, очередное обострение армяно-азербайджанского противостояния — это дело рук авантюристов из числа руководителей Армении, надеявшихся таким образом отвлечь внимание собственного населения от внутригосударственных проблем. В свою очередь оппоненты официального Баку винили в происходящем правительство Азербайджана, якобы решившего путем актуализации образа внешнего врага отвлечь внимание народа от экономических проблем и социального недовольства. Многие аналитики считали, что к пограничному инциденту 12 июля и последующему раздуванию страстей в Азербайджане причастна Турция, но, как водится, доказать этого не могли.

Словом, маховик конфликта продолжал раскручиваться. К чему это может привести? Давайте попробуем разобраться.

В любом месте и в любое время

Де-факто, основы современного армяно-азербайджанского конфликта были заложены еще системой советского административно-территориального деления национальных республик. Дополнительным стимулом для углубления конфликта стала оголтелая пропаганда, развязанная как армянским, так и азербайджанским этнократическими режимами, сформировавшимися во время боевых действий за контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями. Таким образом, пока национальные элиты Армении и Азербайджана будут заинтересованы в продолжении армяно-азербайджанского противостояния, составляющего основу современного политического мифа Еревана и Баку, конфликт будет продолжаться.

Более того, тут, как во времена Первой мировой войны, уже осуществляется риск превращения военно-политического руководства государств в заложников собственной идеологической системы, что значительно сужает доступное Еревану и Баку поле для маневра. Особенно это актуально для Азербайджана, которого сейчас захлестывает волна ультра-патриотических митингов, чьи участники требуют немедленного объявления войны Армении.

Для России размораживание армяно-азербайджанского конфликта нежелательно по целому комплексу причин.

Во-первых, плюс «горячая точка» у наших границ, что не есть хорошо.

Во-вторых… Тут одним предложением не обойдешься — придется пояснять.

Нынешняя Армения откровенно не «дотягивает» до официально приписываемого ей статуса стратегического союзника РФ, являясь для нас, скорее, обременением. Проще говоря, Ереван сейчас — это получатель всевозможных бенефиций, а Москва — социально-экономический донор, помимо прочего, служащий для Армении еще и одним из важнейших ресурсов обеспечения государственной безопасности.

Что получает Москва от Еревана за такое свое, фигурально выражаясь, «подвижничество»? Если вспомнить явно проамериканскую направленность действующего президента Армении Армена Саркисяна (созданные Пентагоном еще в 2007-м на территории нашего «стратегического союзника» и члена ОДКБ биолаборатории функционирует до сих пор!) и тот факт, что часть армянского истеблишмента откровенно «раскачивает» антироссийские тренды, то выходит, что получает Москва от поддержки Еревана куда меньше, чем следовало бы.

До сего момента РФ старалась занимать в противостоянии Армении и Азербайджана позицию арбитра, не без успеха используя в своих интересах такой инструмент, как ВТС. Москва поставляла вооружение и Еревану, и Баку, тем самым уравновешивая оппонентов и ставя их в зависимость от себя. Понятно, что России хотелось бы это свое положение «над конфликтом» сохранить, что в условиях полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном будет сделать крайне затруднительно, если вообще возможно. Именно поэтому сейчас Москва старается «погасить» очередную вспышку конфликта между Ереваном и Баку дипломатическим путем.

Но мы должны понимать, что возможности отечественной дипломатии небезграничны, да и другие акторы этой истории отнюдь не собираются изображать статистов. Армения давно пытается отыскать свой собственный, отличный от России, путь развития (дай бог, у нее это получится), а Азербайджан, в свою очередь, давно находится в постоянно усиливающейся зависимости от Турции.

Впрочем, вернемся к фиксируемой сейчас эскалации армяно-азербайджанского конфликта.

Можно предположить, что армянским и азербайджанским элитам скатывание в полномасштабную войну, чреватую резким усилением зависимости Еревана от Москвы, а Баку от Анкары, не нужно. Для них куда более выгодным является вариант с продолжением балансирования между эксплуатацией ультра-патриотического угара и получением бенефита от своих иностранных бенефициаров. Тот же Алиев вряд ли мечтает о роли мальчика на побегушках у Эрдогана. Все это явно будет подталкивать элиты первого эшелона Армении и Азербайджана к заморозке конфликта, что соответствует интересам и России.

В тоже время сейчас в Закавказье наблюдается явное ослабление внешнего арбитража со стороны России, США и ЕС. Одновременно с этим как в Армении, так и в Азербайджане все больше укрепляют свои позиции местные «партии войны». Движущей силой таковых являются элиты второго эшелона, для которых война представляется хорошим способом выйти на первые позиции так, как это случилось в недавнем прошлом на Украине. Вывод? Взрыв, результатом которого станет дальнейшее размораживание конфликта, вполне возможен. И он тем более возможен в условиях продолжающей ультра-патриотической «накачки» населения двух стран и особенно — в Азербайджане.

Увы, но война может вспыхнуть в любом месте и в любое время.

Дестабилизирующий фактор Эрдогана

Дополнительным дестабилизирующим фактором в текущей конфигурации расстановки сил в Закавказье выступает Турция. Сложившийся status quo дает Эрдогану шанс серьезно усилить свои позиции как внутри Азербайджана, так и в регионе в целом, попутно отобрав у России роль арбитра. Вполне возможна ситуация, когда сам Эрдоган или имеющееся в Турции пантюркистское лобби постараются спровоцировать дальнейшую эскалацию армяно-азербайджанского конфликта. Это позволит Анкаре не только нарастить свое влияние в Закавказье и разыграть «миротворческую» карту, но и впоследствии разменять полученные таким образом бонусы на какие-то уступки со стороны других акторов (в первую очередь России) на иных театрах политического взаимодействия. Например — где-нибудь в Сирии и Ливии или в двусторонних отношениях.

Если Эрдоган посчитает, что сможет нанести удар в слабое место оппонента, то лидер Турции вполне способен пойти на обострение. Так что Анкара, безусловно, является одним из бенефициаров резкой эскалации противостояния Еревана и Баку. Об этом следует помнить и это следует учитывать.

Чем Россия может в случае необходимости «усмирить» Турцию? Ну, кроме применения военной силы, что является для Москвы совсем уж крайней мерой и Ultĭma ratio regum? Если вспомнить опыт преодоления кризиса в российско-турецких отношениях, последовавшего вслед за гибелью 24 ноября 2015 года нашего фронтового бомбардировщика Су-24, то это — жесткие экономические санкции. Именно они (то самое путинское «одними помидорами не отделаются») в значительной мере тогда заставили Анкару пойти на попятную.

То есть у Москвы рецепт есть. И в Анкаре это знают. Тем не менее сложившаяся сейчас в Закавказье ситуация является достаточно сложной и чреватой самыми неожиданными поворотами. Относиться к ней легкомысленно ни в коем случае не стоит. Получится ли у Москвы, Еревана и Баку погасить новую вспышку конфликта? Это покажет время.

Хочется верить, что получится.