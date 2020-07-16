Боня поделилась с фанатами подробностями ДТП в Италии

Рим, 16 июля. Известная телеведущая Виктория Боня в подробностях рассказала фанатам о произошедшем с ней ДТП в Италии и призналась, что такого страха не испытывала давно.

Бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» по дороге в Монако решила заехать в один из итальянских городов за лекарством. По пути ей встретилась незнакомая дорога с каменными стенами по бокам, которая вдруг начала сужаться. Машина Бони застряла и никак не могла проехать вперед или назад.

«Это было очень страшно, и я не помню, чтобы я так последний раз когда-то боялась чего-то. У меня билось сердце, вылетало просто», — вспомнила звезда, рассказывая об инциденте в Instagram.

Боня добавила, что решила сложить боковые зеркала и попытаться продвинуться дальше. Так, медленно и аккуратно она сумела преодолеть узкий участок пути.

Телеведущая призналась, что поначалу испытала сильнейший страх и находилась в шоке, но затем стала смеяться во весь голос.

«Первый раз в жизни я поцарапала машину! Обычно во всех моих авариях всегда были виноваты третьи лица», — поделилась она в посте.

Фанаты поддержали звезду и рассказали о похожих ситуациях, в которых когда-либо оказывались, в том числе и в Италии.

Боня ранее, отвечая на вопросы поклонников, пожаловалась на «доставшее» ее одиночество. Звезда подчеркнула, что свободна и такое положение вещей ее не устраивает. А также призналась, что перестала публично рассказывать о своих романах после расставания с бизнесменом Пьером Андюраном.