Шепелев запрещал Орловой навещать больную раком Фриске в США

Москва, 16 июля. Певица и коллега и подруга Жанны Фриске Ольга Орлова рассказала, как гражданский супруг артистки Дмитрий Шепелев запретил ей приезжать в Америку, где звезда проходила длительное лечение от рака.

Орлова стала гостьей студии Бориса Корчевникова. В программе «Судьба человека» она дала откровенное интервью, в котором вспомнила, как телеведущий обрывал контакты своей жены с близкими для нее людьми.

«В какой-то момент Жанна перестала мне отвечать на СМС. Я сначала не била тревогу. Но потом я позвонила семье. Я потеряла сон, когда узнала, что она заболела. Я была готова немедленно прилететь, но Дима Шепелев не разрешал приезжать никому. Он так решил», — поделилась она.

По ее словам, Фриске была без личной связи, поэтому установить с ней контакт напрямую было невозможно. Однако ведущая борьбу с тяжелым заболеванием певица все же смогла написать подруге, и та незамедлительно приехала.

Орлова рассказала, что внешне Фриске сильно изменилась, но внутренне осталась прежней.

«Она была, конечно, ослаблена. Но это была все равно она. Я сказала, когда ее увидела, что хочу в туалет, и ревела там пять минут. Мне это было необходимо после увиденного», — поделилась артистка.

Близкая подруга Фриске утверждает, что до сих пор чувствует уход певицы, хотя ее не стало пять лет назад.

«Эту потерю никогда не восполнишь. Я не стерла до сих пор в телефоне ее номер. У меня есть от нее СМСки. Она мне в последние месяцы жизни писала на почту. И это сохранено», — отметила певица.

У Орловой непростые отношения с Шепелевым. Ранее она рассказывала о попытках помириться с телеведущим ради сына Фриске Платона, крестной матерью которого является. Певица призналась, что озабочена ментальным здоровьем мальчика, и хотела бы вновь общаться с ним, но отец ребенка не позволяет этого.

Подруга Фриске бережно хранит память о покойной певице. 8 июля экс-солистке «Блестящих» могло бы исполниться 46 лет, и в ее день рождения Орлова опубликовала архивную совместную фотографию, пишет портал «Дни.ру».