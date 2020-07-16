Анита Цой в ответ на обвинения во лжи о COVID-19 записала ролик о своем лечении в больнице

Москва, 16 июля. Певица Анита Цой ответила на обвинения в том, что она хайпует на теме коронавируса и на самом деле не болела COVID-19.

На такие мысли подписчиков навело то, что несмотря на тяжелую болезнь, артистка записывала видеообращения из палаты с макияжем на лице. Цой в ответ заявила, что во время записи таких роликов не может позволить себе плохо выглядеть. В новом видео, которое певица опубликовала уже после выписки из больницы, она рассказала о том, как на протяжении месяца боролась с COVID-19.

По словам Аниты, заражение коронавирусной инфекцией произошел где-то 11-12 июня, после чего около двух недель длился инкубационный период. Таким образом, первые признаки болезни появились у нее 23 июня, а 25 июня артистке пришлось вызвать скорую и ее отвезли в 52-ю городскую больницу Москвы.

Сначала Цой положили в реанимацию. Певица уточнила, что врачи диагностировали у нее средне-тяжелую форму коронавирусной инфекции с поражением легких на 52 процента. Цой отметила, что COVID-19 оказался «необычным коварным непредсказуемым недугом».

Все начиналось как грипп с обычными симптомами в виде кашля, насморка и температуры. Разница только в том, что в случае с гриппом хотя бы понятно, что тебе делать и как лечиться.

«Такое ощущение, как будто этот вирус начинает тебя испытывать: просто бомбить по полной программе со всех сторон», — поделилась артистка.

Певица добавила, что из-за очень высокой температуры не понимала, где она находится. температуры.