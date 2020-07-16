В России за сутки выявили 6428 новых случаев коронавируса

Москва, 16 июля. За минувшие сутки в России выявлено 6428 новых случаев коронавируса. Диагноз COVID-19 был поставлен пациентам в 85 регионах страны, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.ру, число выздоровевших от коронавируса пациентов увеличилось на 8443 человека. 167 пациентов скончались.

Таким образом, общее число случаев COVID-19 в России с начала эпидемии составило 752 797, 531 692 из них выздоровели, жизни 11 937 человек спасти не удалось.

Постепенно ситуация стабилизируется и регионы начинают снимать введенные ограничения. Решения об этом принимают власти субъектов в зависимости от эпидемиологической ситуации, свободного коечный фонд и охвата тестированием.