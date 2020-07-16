На Украине заметили, что Россия замещает США на мировом Олимпе

Москва, 16 июля. Директор Института внешнеполитических исследований, политолог Григорий Перепелица высказался о геополитической ситуации в мире. В эфире украинского интернет-портала Перепелица заметил, что сейчас многие страны Запада испытывают серьезный кризис, который может привести к изменению мирового порядка.

Он указал, что баланс сил на международной арене подлежит глобальному реформированию, что, в свою очередь, положительно отразится на позициях Российской Федерации. Политолог обратил внимание, что глобальные политические проблемы не позволят Западу сохранить прежний мировой порядок.

При этом геополитическая ситуация в мире сложилась таким образом, что Россия уже замещает США на мировом Олимпе.

«С тех пор, как началась турбулентность в мире, Запад пытается удержать этот мировой порядок, но у него уже нет соответствующих ресурсов, чтобы это удерживать. Поэтому мы видим, как США постепенно сходят с мирового Олимпа, теряя сферы влияния в разных регионах мира. А Россия заполняет этот вакуум, и мы видим, как меняется этот глобальный баланс сил», ­— уверен Перепелица.

Кроме того, СМИ Украины, по словам эксперта, замечают, что Россия обладает огромным военным потенциалом, который также позволяет ей занять высокие геополитические позиции на международной арене. Перепелица заметил, что Москва обладает мощной армией, а также современными видами вооружения.

«В плане обороны Россия превосходит все страны ЕС, только когда Америка подключается со своим военным потенциалом, конечно, Россия уступает. Русские запустили 10-летнюю программу и практически на 70% перевооружили свою армию уже не советским оружием, а российского производства, то есть, современным оружием», — заявил политический эксперт.

Ранее сообщалось, что представители вооруженных сил США планируют начать масштабный выпуск оружия, которое было разработано в Советском Союзе. Сообщается, что американские инженеры займутся производством автоматических винтовок, гранатометов, а также других орудий и вооруженных систем.