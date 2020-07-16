Рэпера Канье Уэста зарегистрировали кандидатом в президенты США

Вашингтон, 16 июля. Известный исполнитель хип-хопа, рэпер Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте американской Федеральной избирательной комиссии (ФИК).

15 июля объявили крайним сроком подачи необходимых документов для регистрации независимым кандидатом в Оклахоме. Уэст успел предоставить нужные документы и уплатить регистрационный сбор в размере 35 тысяч долларов.

Как говорится на сайте избиркома, рэпер представит партию BDY (Birthday Party, что можно перевести и как «Партия дня рождения», и как «Вечеринка по случаю дня рождения». — Прим. ФАН).

Теперь как минимум в штате Оклахома фамилия исполнителя появится в избирательном бюллетене. Однако пока неизвестно, станет ли Уэст на самом деле бороться за президентское кресло.

О планах рэпера участвовать в выборах стало известно 4 июля. Как пишет Infox.ru, намерение исполнителя поддержал американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Одобрил решение Уэста и нынешний президент США Дональд Трамп, который назвал рэпера «хорошим парнем».

Однако многие в Сети решили, что исполнитель всего лишь хочет привлечь внимание к новому альбому под названием God’s Country. Тем не менее в беседе с НСН журналист и музыкальный критик Илья Легостаев пошутил, что Белый дом «никогда еще не был так близок к превращению в крутой клуб».

Американист Рафаэль Ордуханян в комментарии Федеральному агентству новостей счел, что предвыборная гонка в США постепенно превращается в цирк. Америка, по его мнению, сейчас «проходит через цветную революцию и делает это в самом хорошем голливудском стиле».