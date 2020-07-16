Авербух строит новый особняк для Арзамасовой

Москва, 16 июля. Фигурист Илья Авербух строит для своей возлюбленной — актрисы Лизы Арзамасовой — новый особняк. Как ранее сообщили средства массовой информации, 46-летний спортсмен и 25-летняя артистка подтвердили, что состоят в романтических отношениях.

Роман между ними начался, когда Арзамасовой было 17 лет. Как пишет KP.Ru, Авербух еще в 2010 году был очарован Лизой.

«В 2010 году (через месяц после премьеры шоу «Лед и пламень» на ТВ) Арзамасова вместе с Алексеем Тихоновым вела ледовую премию Авербуха «Хрустальный лед», — уточнила ведущая шоу «Фигурвью» и главный аналитик российского фигурного катания Елена Родина.

При этом она добавила, что Авербух строит для возлюбленной дом.

«Лиза, видимо, захотела новый дом. Если бы не Арзамасова Илья Авербух еще лет 10 жил бы в старом доме», — сказала Родина.

По данным издания, старый дом на берегу Истринского водохранилища фигурист планирует разобрать и продать к осени. Ожидается, что на его место приедет более просторный особняк.

Напомним, что звезда сериала «Папины дочки» и тренер по фигурному катанию больше не скрывают свои отношения. Они стали появляться вместе на публике, их несколько раз видели вместе в кафе.

Фигуристка Ирина Лобачева оценила отношения бывшего супруга Ильи Авербуха с актрисой. По ее мнению, Авербуху давно пора создать семью. По ее словам, известный тренер не должен быть один и создание семьи в его возрасте считается «нормальным и правильным». Лобачева заявила, что ее не смущает роман 46-летнего Авербуха с 25-летней девушкой. Она напомнила, что сама состояла в отношениях с мужчиной, который был ее младше.