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Онколог назвал опасный симптом, который ошибочно принимают за гастрит

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Онколог назвал опасный симптом, который ошибочно принимают за гастрит

Москва, 16 июля. Сильные боли в желудке, которые часто по ошибке принимают за признак гастрита, могут быть симптомом куда более опасного заболевания. Об этом рассказал хирург и онколог Иван Карасев на своей странице в Instagram.

«На работе опять почувствовали сильные «голодные боли» или, наоборот, после еды? <...> Первая мысль — гастрит. Но зачастую это признак язвы желудка», — написал врач.

Карасев пояснил, что для расщепления пищи в полость желудка регулярно поступают вещества-агрессоры, например, соляная кислота. При этом организм вырабатывает защитный механизм, чтобы эти вещества не повредили стенки желудка.

Однако когда защитный слой истощается, а агрессивные факторы начинают преобладать, стенки желудка повреждаются. В результате образуется эрозия, которая впоследствии приводит к язве. Усугубить ситуацию может бактерия Helicobacter Рylori. Кроме того, Карасев сообщил, что риск образования язвы повышается у людей с наследственной предрасположенностью, а также у тех, кто принимает нестероидные противовоспалительные препараты.

Онколог назвал опасный симптом, который ошибочно принимают за гастрит

Для диагностирования язвы онколог рекомендовал пройти эндоскопию. Врач подчеркнул, что тем, кто не занимается лечением, угрожают пять опасных состояний, среди которых прободение стенки желудка насквозь и образование злокачественной опухоли. В заключении Карасев призвал не заниматься самолечением, так как препараты для каждого случая подбираются индивидуально.

Ранее эксперты рассказали, какую диету нужно соблюдать при гастрите. Чтобы помочь желудку, стоит включить в рацион бульоны, а также нежирное мясо или рыбу.

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Источник: Instagram
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