Онколог назвал опасный симптом, который ошибочно принимают за гастрит

Москва, 16 июля. Сильные боли в желудке, которые часто по ошибке принимают за признак гастрита, могут быть симптомом куда более опасного заболевания. Об этом рассказал хирург и онколог Иван Карасев на своей странице в Instagram.

«На работе опять почувствовали сильные «голодные боли» или, наоборот, после еды? <...> Первая мысль — гастрит. Но зачастую это признак язвы желудка», — написал врач.

Карасев пояснил, что для расщепления пищи в полость желудка регулярно поступают вещества-агрессоры, например, соляная кислота. При этом организм вырабатывает защитный механизм, чтобы эти вещества не повредили стенки желудка.

Однако когда защитный слой истощается, а агрессивные факторы начинают преобладать, стенки желудка повреждаются. В результате образуется эрозия, которая впоследствии приводит к язве. Усугубить ситуацию может бактерия Helicobacter Рylori. Кроме того, Карасев сообщил, что риск образования язвы повышается у людей с наследственной предрасположенностью, а также у тех, кто принимает нестероидные противовоспалительные препараты.

Для диагностирования язвы онколог рекомендовал пройти эндоскопию. Врач подчеркнул, что тем, кто не занимается лечением, угрожают пять опасных состояний, среди которых прободение стенки желудка насквозь и образование злокачественной опухоли. В заключении Карасев призвал не заниматься самолечением, так как препараты для каждого случая подбираются индивидуально.

Ранее эксперты рассказали, какую диету нужно соблюдать при гастрите. Чтобы помочь желудку, стоит включить в рацион бульоны, а также нежирное мясо или рыбу.