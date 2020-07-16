Стало известно, кто в России чаще нарушает ПДД

Москва, 16 июля. Женщины-водители в России нарушают правила дорожного движения вдвое реже, чем мужчины. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Штрафы ГИБДД».

Они проанализировали пять миллионов штрафов автовладельцев со всей страны. Средний процент санкций за нарушения среди мужчин составил 72 от общего количества, а среди женщин — 28, пишет «Ридус». При этом выяснилось, что в Мордовии представительницы прекрасного пола вовсе не нарушают ПДД — 100% штрафов за год получили мужчины.

В число регионов с наиболее низким количеством женщин-нарушителей также вошли Дагестан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Коми, Ингушетия и Кировская область.

На Алтае на мужчин и женщин приходится практически равное количество штрафов ежегодно: 58 и 42 процента соответственно.

В пятерку регионов, где женщины -водители нарушают ПДД чаще, чем в среднем по РФ, попали: Хакасия, Санкт-Петербург, Приморский край и Нижегородская область.

Весной в СМИ появилась информация, что в России создадут единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД. В Национальной технологической инициативе «Автонет», которая занимается проектом, сообщили, что это позволит подвести все региональные системы под требования МВД и поставить их под общий контроль.

Депутат Вячеслав Лысаков в интервью «360» позитивно оценил эту идею. По его мнению, она может оптимизировать многие процессы, но только в том случае, если фиксацией нарушений будет продолжать заниматься МВД, а по необходимости подключатся ФСБ и ФСО.

В начале июля в Общероссийском народном фронте завершилось обсуждение проекта нового КоАП. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН рассказал, что доказавшим неправомерность штрафа водителям хотят платить по 20 тысяч рублей.