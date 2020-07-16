Экс-чиновница Минобороны Васильева поразила подписчиков постройневшей фигурой

Москва, 16 июля. Бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева впервые за долгое время опубликовала фото в Instagram, поразив подписчиков постройневшей фигурой.

«Моя выставка «Другое» в Московском музее современного искусства, Москва, Гоголевский бульвар 10/2», — говорится в описании к групповому снимку.

На фото Васильева позирует в элегантном черном платье и туфлях на высоких каблуках. Фолловеры засыпали супругу экс-министра обороны комплиментами, оценив ее преображение.

«Давно не видела вас, прекрасно выглядите!» «Какая вы красивая! А мы сегодня собираемся на вашу выставку», «Евгения, отлично выглядите. Спасибо за творчество», «Вообще шикарная стала» «Женечка, ты — шикарна», — написали фолловеры.

Несколько лет назад Васильева была далека от мира искусства и занимала пост руководителя департамента имущественных отношений Минобороны, В 2015 году ее признали виновной в мошенничестве, легализации денег и злоупотреблении полномочиями. Еще будучи фигуранткой громкого уголовного дела «Оборонсервиса», Васильева увлеклась творчеством. Находясь под домашним арестом, она писала стихи и картины. Суд приговорил ее к пяти годам колонии, но спустя несколько месяцев после приговора Васильева была освобождена по УДО.

После выхода на свободу она пошла учиться. Окончила отделение искусств Британской высшей школы дизайна. Помимо этого Васильева пошла учиться в магистратуру факультета искусств МГУ. В 2018 году стало известно, что бывший министр обороны России Анатолий Сердюков и Васильев поженились. Сейчас они воспитывают троих детей. Одного ребенка им родила суррогатная мать, а еще двоих они усыновили.