Диета при язве желудка: продукты, которые помогают и мешают лечению

Какой должна быть диета при язве? Каковы современные рекомендации врачей по питанию? Что есть, а чего избегать, если с желудком не все в порядке? План полноценного питания и прогноз лечения болезни.

Язва — это открытая рана, расположенная на слизистой оболочке желудка. Она вызывает боль, серьезный дискомфорт и требует лечения. Если не лечить, возникает риск опасных осложнений — кровотечения и рака желудка.

До недавних пор людей с язвой желудка ограничивали в выборе еды. Диета считалась основой успешного лечения. И к выбору продуктов врачи подходили особенно тщательно. Такая позиция была основана на мнении, что некоторые продукты сами по себе служат причиной развития болезни. А правильная диета при язве желудка, напротив, стимулирует заживление слизистой.

Сегодня медицина рассматривает проблему иначе. Доказано, что причина возникновения ран на слизистой — не еда и не стресс. Их вызывают:

бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов (ибупрофен, аспирин);

обсеменение слизистой пищеварительного тракта бактериями группы Helicobacter pylori.

По данным Американского колледжа гастроэнтерологии, нет никакой конкретной диеты, которую должен соблюдать человек с язвой желудка. Еда не лечит болезнь. Еда не усугубляет ее течение. Чтобы справиться с проблемой, необходимо подавить бактериальную инфекцию, а для этого нужны антибиотики.

Диета при язве: выбор продуктов

Но некоторые продукты более полезны для людей с язвой. Они содержат биологически активные вещества, которые снижают воспаление и помогают заживлению слизистой. Поэтому наряду с лечением, которое обычно подразумевает прием антибиотиков и кислотоблокирующих препаратов, следует включать в рацион:

капусту — белокочанную, цветную, брокколи;

другие овощи — редис, морковь, сладкий перец, шпинат, чеснок;

фрукты — яблоки, вишню;

ягоды — чернику, малину, ежевику, клубнику;

продукты, богатые пробиотиками — йогурт, кефир, квашенную капусту;

мед;

оливковое масло;

зеленый чай без кофеина;

куркуму.

Почему они полезны? Их терапевтическое воздействие основано на высокой концентрации антиоксидантов. Эти вещества активируют иммунную систему и помогают ей бороться с бактериями Helicobacter.

Особенно богаты антиоксидантами черника, вишня, болгарский перец. Все виды капусты содержат вещество сульфорафан, которое показывает прямую антибактериальную активность против Helicobacter pylori. А жирные кислоты, которые содержатся в оливковом масле, помогают в лечении бактериальной инфекции и стимулируют ранозаживление.

Клинические исследования показывают эффективность использования ферментированных продуктов в лечении язвы желудка. Квашенная капуста и азиатские традиционные ферментированные блюда мисо и кимчи предотвращают развитие повторной инфекции и блокируют риск «сезонных обострений» болезни.

Продукты, которые нужно исключить из диеты при язве желудка

У большинства людей, страдающих язвой, возникает кислотный рефлюкс. Его провоцирует расслабление нижней части пищевода (пищеводного сфинктера). Расслабленный сфинктер не препятствует забросу желудочного сока в пищевод. Из-за этого возникают изжога, боль в животе, пищевые расстройства.

Усугубляют кислотный рефлюкс:

кофе;

чай с кофеином (черный и зеленый);

шоколад;

алкоголь;

острая пища;

кислая пища, например, лимоны, апельсины, помидоры.

В период лечения для улучшения самочувствия лучше избегать этих продуктов. Несмотря на то, что они не влияют на течение болезни и никак не воздействуют на слизистую желудка, они могут провоцировать дискомфорт и болезненные ощущения.

Прогноз

Современные тактики лечения позволяют полностью избавиться от язвы. Если вы будете соблюдать рекомендации врача, принимать выписанные препараты, раны в желудке заживут и больше не побеспокоят.

К диете же при этом заболевании следует относиться как к вспомогательному средству. Не полагаться только на питание (без лекарственной терапии оно не сработает). Но чаще включать в рацион продукты, антиоксидантное и ранозаживляющее действие которых подтверждено наукой.