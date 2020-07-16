Коллеги по театру рассказали, как Карпович «приворожила» Прилучного

Москва, 16 июля. Актриса Мирослава Карпович поначалу раздражала своего партнера по спектаклю Павла Прилучного, он даже настаивал на выводе девушки из постановки. Об этом рассказали коллеги артистов.

Изначально в спектакле с Прилучным под названием «Косметика врага» должна была играть его бывшая жена Агата Муцениеце. Девушка активно репетировала и готовилась к премьере, когда внезапно в коллективе появилась Карпович.

По словам коллег, Прилучный не был в восторге от девушки, которая постоянно создавала склоки в труппе. Но Карпович, уже тогда, по всей видимости, решившая завоевать известного актера, пыталась всячески наладить с ним контакт.

«То бокал вина ему поднесет в перерыве, то за плечо обнимет. Что из этого получилось, теперь знают все», — констатировал один из артистов пьесы.

Кандидатуру звезды сериала «Папины дочки» упорно отстаивал директор по спектаклям. А Прилучный, судя по слухам, решил во что бы то ни стало избавиться от надоедливой партнерши. Тогда Карпович изменила тактику — начались «типичные женские штучки», добавили коллеги.

«Кокетливый смех, закатывание глазок… И Павел вдруг стал смотреть на эту девицу совершенно другими глазами. Как приворожила!» — вспомнил один из сотрудников театра.

Прилучный и Муцениеце решили разойтись в феврале этого года. Актриса обвинила мужа в насилии, алкоголизме и попытке выгнать ее и детей на улиц. Как пишет НСН, в июне пара расторгла брак. Развод был оформлен в мировом суде, экс-супруги на заседание не явились, доверив проведение процедуры общему адвокату.

Артист после разрыва начал строить отношения с Карпович. Звездную пару уже связывает множество скандалов. Недавно они отдыхали в Крыму вместе с детьми актера, что вызвало шквал осуждения в Интернете, передает «Утро.ру». Вопросы возникли не только к самому артисту, но и к Муцениеце, которая отпустила детей отдыхать вместе с Карпович.