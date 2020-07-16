Самолет-разведчик Firebird испытали в США фото грузят

Вашингтон, 16 июля. Соединенные Штаты Америки провели очередные испытания перспективного опционально пилотируемого самолета-разведчика Firebird. Как рассказали специалисты компании Northrop Grumman, во время испытания воздушного судна было совершено четыре полета.

Продолжительность каждого из них составила 10 часов. Кроме того, самолет выполнил разведывательные задачи, во время которых проводил сбор данных, искал людей. Он находил огневые точки. По данным издания «ПолитЭксперт», испытания проходили на полигоне в Сан-Диего, в Калифорнии.

Ранее американские военные провели в Тихом океане испытания лазерного оружия, применив его против беспилотников. Тестирование прошло еще 16 мая, но его результаты стали известны только сегодня. Лазер был установлен на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, располагающегося в окрестностях базы Перл-Харбор.

Пушка была изготовлена в лаборатории ВМС США. Разработка происходила на основе твердотельного лазера компании Northrop Grumman. В ходе испытаний установка уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

На видеокадрах можно увидеть, что лазерное оружие размещено на носу судна. Вскоре загорается яркий луч, идущий параллельно водной глади. После этого демонстрируется пораженный пушкой беспилотник.

Также испанские СМИ рассказали, как власти США испытывали биологическое оружие на американцах. Власти Соединенных Штатов Америки неоднократно испытывали мощь биологического оружия на населении страны. Отмечается, что первая подобная операция прошла в 1950 году, во времена правления президента Гарри Трумэна.