Собянин оценил вероятность второй вспышки коронавируса в Москве

Москва, 16 июля. Мэр Москвы Серей Собянин оценил возможность возникновения второй вспышки коронавируса в столице и отметил, что повторный карантин городу, скорее всего, не грозит.

«Риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки», — заявил Собянин в интервью радио «Комсомольская правда».

Градоначальник назвал естественной статистику по числу выявленных случаев в мире. По словам мэра Москвы, попадая в город, вирус проходит собственный путь с пиком и падением, однако в странах с большими территориями, например, в России или Бразилии, инфекция волнами охватывает один регион за другим. В подтверждение Собянин напомнил, что, по сравнению с Москвой, в Московской области вирус распространялся с задержкой в две–три недели, а в Петербурге — с задержкой на месяц.

Также мэр столице подчеркнул, что похожая ситуация наблюдалась и в США, где Нью-Йорк испытал пик заболеваемости в апреле–мае, а другие штаты столкнулись со вспышкой позже.

«Это не вторая волна и не третья. Просто регионы не прошли эту ситуацию», — подытожил Собянин.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил, что профилактические меры, введенные в России в связи с коронавирусом, будут актуальны еще несколько лет. По словам эксперта, отказаться от социального дистанцирования можно будет приблизительно через полтора года, но только в случае появления эффективной вакцины.