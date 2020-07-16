«Балерина всея Руси» Волочкова рассказала, кем была в прошлой жизни

Москва, 16 июля. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова провозгласила себя «балериной всея Руси». По словам танцовщицы, она добилась этого статуса путем тяжелого физического труда и противостояний.

«Свою профессию я выстрадала, придя в балетное училище, не имея абсолютно никаких данных, но став балериной всея Руси», — подчеркнула Волочкова.

Танцовщица также назвала себя королевой и призналась, что часто плачет, несмотря на столь высокий статус. Однако балерина научилась скрывать слезы на публике.

«Королевы тоже плачут, они тоже предаваемы, у них тоже есть боль», — поделилась звезда.

Кроме того, Волочкова раскрыла некоторые подробности личной жизни. По словам экс-примы Большого театра, сейчас рядом с ней есть «сильный, мощный и влиятельный человек», который покупает ей охапки цветов и бриллианты. Более того, балерина живет вместе со своим избранником и уже задумывается о свадьбе.

Также Волочкова рассказала о встрече с неким человеком, который поведал ей, кем она была в прошлой жизни.

«По его словам, я погибала на войне, защищая мужчину. Но это было в прошлой жизни. Теперь мужчины защищают меня», — заявила балерина в интервью изданию «Собеседник».

Ранее Анастасия Волочкова порадовала поклонников, опубликовав видео из тренажерного зала. При этом звезда оконфузилась, застряв в тренажере во время демонстрации очередного шпагата.